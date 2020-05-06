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KTAMS Başkanı Bengihan: “Örgütlü Bulunduğumuz İş Yerlerinden Yeterince Tedbiri Alınmadı”

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KTAMS Başkanı Bengihan: “Örgütlü Bulunduğumuz İş Yerlerinden Yeterince Tedbiri Alınmadı”
KTAMS Başkanı Bengihan: “Örgütlü Bulunduğumuz İş Yerlerinden Yeterince Tedbiri Alınmadı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, örgütlü bulundukları iş yerlerinde COVİD-19 salgınına karşı yeterli tedbirin alınmadığını, hizmetlerin maske, eldiven, ateş ölçer gibi malzemelerin eksikliğiyle verildiğini belirtti.

Devletin görevinin sadece genelge yayınlamak olmadığını belirten Bengihan, denetim yapılması, kriterlere uymayanlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Bengihan, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndaki amir hükümlerin uygulanmasının takipçisi olacağız” dedi.

Güven Bengihan, kamuda ve özel sektörde hizmet verecek iş yerleriyle ilgili genelge yayınlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Genelgeye göre, kamu veya özel tüm iş yerlerinde, yöneticiler tarafından salgın ile ilgili önlemlerin alınması ve denetlenmesi, ayrıca risk grubunda bulunan çalışanların mümkünse evden çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.

Ancak örgütlü bulunduğumuz iş yerlerinden gelen haberlerde tedbirlerin yeterince alınmadığı; maske, eldiven, ateş ölçer gibi malzemeler olmadan söz konusu işyerlerinin hizmete başlandığını göstermektedir. Devletin görevi sadece tedbirlere uyulması için genelge yayınlamak değil, onun denetimini yapmak, alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak ve bu genelgeye uymayanlara da gerekli yaptırımları uygulamaktır.

45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda salgınla ilgili denetim, idari yaptırımlar ile suç ve uygulanacak cezalar, ilgili Yasa içerisinde düzenlenmiş ve yetkilendirilmiştir.

Ayrıca kamuda ve özelde çalışan tüm ebeveynler, okulların kapalı olması sebebiyle bakım çağındaki çocuklarını evde yalnız bırakmakta zorluk yaşamaktadırlar. Okul ve/veya kreşler açılana dek sorun yaşayan ebeveynlere kolaylık sağlanması adına Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bu konuda bir standart belirleyerek yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu, sosyal devletin gereğidir.

KTAMS olarak, toplum sağlığı için her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğimizi belirtir, KKTC Meclisi tarafından 2018 yılında yürürlüğe giren 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndaki amir hükümlerin uygulanmasının da takipçisi olacağımızı vurgularız.”

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