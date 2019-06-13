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KTAMS Başkanı Bengihan: Özersay her söylediğinin tersini yapıyor

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Bengihan: Özersay, partisinin ortak olduğu ve kendisinin de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu dörtlü koalisyon hükümetinin Türkiye’ye güven vermediğini söyleyebilecek kadar kendini inkar eder duruma düşmüştür”
KTAMS Başkanı Bengihan: Özersay her söylediğinin tersini yapıyor

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, son zamanlarda yaşanan olayların ülkede  iç güvenlik sorununun endişe verici boyutlara ulaştığını fakat  toplumun huzurunu ve can güvenliğini sağlamakla yükümlü olanların  sorumluluklarının farkında dahi olmadıklarını gözler önüne serdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın  bazı açıklamalarını eleştiren Bengihan, “Her söylediğinin tam tersini yapan Özersay, partisinin ortak olduğu ve kendisinin de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu dörtlü koalisyon hükümetinin Türkiye’ye güven vermediğini söyleyebilecek kadar kendini inkar eder duruma düşmüştür” dedi

Yazılı açıklama yapan Bengihan,“Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumla yakından ilgili olan ve Halkın Partisi’ne mensup bir bakanın sorumluluğunda bulunan Vatandaşlık  Yasası ve  Muhaceret Yasası’nın  hazırlanıp Meclis’e sevk edilmesi, Merkezi Cezaevi Yasası ve yeni binasının tamamlanması, Şartlı Tahliye Kurulu’nun daha  demokratik bir oluşumla yasal bir statüye kavuşturulması konuları için adım atıldı da engelleyen mi oldu ?” diye sordu.

Bengihan, “Eğer eski hükümet ortakları tüm bunlara engel olduysa  şimdi süratle yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bengihan,  son 15 ay içerisinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bakanlık yetkisi ile vermiş olduğu vatandaşlık sayısını açıklamasını talep etti.

Hükümet etmek ve sorun çözmenin irade istediğini belirten Bengihan, “Mazeret üretmekle, sorumluluğu başkalarına yüklemekle ülke yönetilemez. Halkın verdiği oylarla yönetime gelenler halkın  refahı ve mutluluğu için icraat yaparak kendi halkına güven vermeli. Başka yerlerde güven aramak ülkemiz demokrasisine en büyük hakarettir” dedi.

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