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KTAMS Başkanı Bengihan: Sesiz kalmayacağız, genel grev dahil her türlü mücadele verilecek!

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KTAMS Başkanı Bengihan: Sesiz kalmayacağız, genel grev dahil her türlü mücadele verilecek!
KTAMS Başkanı Bengihan: Sesiz kalmayacağız, genel grev dahil her türlü mücadele verilecek!

İşte KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın yaptığı açıklama;

UBP,DP,YDP Hükümeti Kamu Çalışanı ve emeklilerin Mart, Nisan,Mayıs ve Haziran aylarına ait gerçekleşecek olan Hayat Pahalılığı ödeneğini meclisin açık olduğu bir dönemde Yasa Gücünde Kararname çıkararak 4 ay süreyle durdurma kararı almıştır.

Bu karar kamu çalışanları yanında maaşları zaten düşük olan 42.000 sigorta emeklisini de çok büyük bir oranda etkileyecektir.

Sendikamızın bu karara sessiz kalmayacağını , Genel grev dahil her türlü demokratik eylem yanında hukuksal mücadele de vereceğini vurgularım ...

 

NELER OLDU?

Kamuda örgütlü olan KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN ile birlikte genel grev kararı aldı.
KKTC'de UBP-DP-YDP hükümeti tarafından Hayat Pahalılığı'nın 4 aylık dondurulmasından sonrasında kamuda örgütlü sendikalar genel grev kararı aldı.

 

NE KARAR ALINDI?

UBP-DP-YDP Hükümeti 31 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı kararname ile 4 aylık HP'yi dondurdu

Kamu Görevlileri Yasası'nın hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen 25'inci maddesinin uygulanmasının 4 ay süre ile durdurulması hakkında yasa gücünde kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki Hayat Pahalılığı donduruluyor.

 

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