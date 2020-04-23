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KTAMS Başkanı Bengihan:Hükümet krizin bedelini dar ve sabit gelirlilere ödetmekte ısrarcı

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Bazı işadamlarını vergisini layıkıyla ödememekle suçlayan Bengihan, hükümeti bu konuda gereğini yapmaya davet etti.
KTAMS Başkanı Bengihan:Hükümet krizin bedelini dar ve sabit gelirlilere ödetmekte ısrarcı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP – HP Hükümeti’nin, yaşanan ekonomik krizin bedelini dar ve sabit gelirlilere ödetmekte ısrar ettiğini savunarak,  “UBP-HP Hükümeti’ne bu karardan derhal vazgeçmesi için çağrı yapıyoruz” dedi.

Bazı işadamlarını vergisini layıkıyla ödememekle suçlayan Bengihan, hükümeti bu konuda gereğini yapmaya davet etti.

Bengihan yazılı açıklamasında, UBP-HP Hükümeti’nin emek düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdiğini, Korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonomik kriz yaşanırken; bu genel krizin yanında TL’nin döviz karşısında hızla değer kaybetmesinin ülkede krizin “katmerlisini” yaşatmakta olduğunu kaydetti.

Krizin başlaması ile birlikte hükümetin ilk yaptığı işin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapmak olduğunu belirten Bengihan, “Bunun yanı sıra özellikle dar ve sabit gelirli çalışanların alım gücü sıfırlanmak üzeredir” dedi. KTAMS Başkanı Bengihan şunları ifade etti: 
“Devletin kendilerine uyguladığı teşvikler ve muafiyetlerle devletten daha zengin duruma gelenlere bu kriz döneminde hiçbir ek mükellefiyet getirmeyen hükümet, bu kesimden alması gereken vergileri dahi almıyor. Ülkemizde uygulanan vergi sistemi maalesef muhasiplerin insafına bırakılmıştır. Dünya zenginleri standardında lüks hayat yaşayanlar, muhasebe oyunları ile zararda gösterilerek vergi ödememekte veya komik diye nitelendirilebilecek oranda ödemektedirler. Vergi toplama devletin en önemli görevlerinden biridir. İşini layığı ile yapan muhasipler ve vergisini layıkıyla ödeyen işadamlarını tenzih ederken; bu konunun kötü niyetli bazı muhasiplerin eline bırakılmaması ve devlet denetimi altına alınması gerektiğini vurgularız.”
Bu kriz döneminde özel sektör çalışanlarının devlet tarafından desteklenmesi gerekirken, hükümetin tam tersi bir tutum içerisinde olduğunu öne süren Bengihan, “Özel sektör çalışanları yapılacak olan 1500 TL’lik desteği hala alamamışken, hükümet şimdi de bu kesimin işsizlik ödeneğine el uzatmıştır. Yıllarca her ay Sosyal Sigortalar Dairesi’ne işsizlik primi ödeyen çalışanların yasal güvence altında olan işsizlik ödeneği; kanun hükmünde kararname gibi anti-demokratik bir yöntemle “uyumlaştırma” adı altında uyduruk bir gerekçe ile 2674 TL’den 1500 TL’ye düşürülmüştür” ifadelerine yer verdi. KTAMS Başkanı Bengihan açıklamasının sonunda şöyle dedi:
“Emeğinden başka hiçbir şeyi olmayan, alın teri ile yaşamını sürdürmeye çalışan insanlara daha çok destek verilmesi gereken, böylesi bir dönemde onların mevcut yasal haklarına el uzatmak ne akılla ne de vicdanla bağdaşmıyor. 
Yaşanan ekonomik krizin bedelini dar ve sabit gelirlilere ödetmekte ısrar eden UBP-HP Hükümeti’ne bu karardan derhal vazgeçmesi için çağrı yapıyoruz.”

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