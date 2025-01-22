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KTAMS Başkanı Güven Bengihan: Sadık Gardiyanoğlu görevden alınmalı

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KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı dairelerdeki sorunlara kayıtsız kaldığı, asgari ücrete yetersiz artışa onay verdiği gerekçesiyle Sadık Gardiyanoğlu'nun görevden alınması için çağrısını yineledi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan: Sadık Gardiyanoğlu görevden alınmalı

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı dairelerdeki sorunlara kayıtsız kaldığı, asgari ücrete yetersiz artışa onay verdiği ve sendikaların taleplerini görmezden geldiği gerekçesiyle Bakan Sadık Gardiyanoğlu'nun görevden alınması için çağrısını yineledi.

Bengihan, 20 Ocak’ta başlattıkları 10 günlük çağrı sürecinde, Gardiyanoğlu'nun görevden alınmaması halinde, 29 Ocak'ta Federasyon binasına pankart asacaklarını duyurdu. Gardiyanoğlu'nu "emekçi düşmanı" ve "sermaye yanlısı" kararlar almakla eleştiren Bengihan, görevden alınmasının şart olduğunu vurguladı.

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