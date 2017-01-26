KTAMS bugün de tam gün grev uyguluyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de tam gün grev uyguluyor.
Grev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şubede ihtiyaç duyulan 3 personel görevlendirmemesi nedeniyle gerçekleşiyor.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de tam gün grev uyguluyor.
Grev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şubede ihtiyaç duyulan 3 personel görevlendirmemesi nedeniyle gerçekleşiyor.
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