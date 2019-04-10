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KTAMS bugün grevde olacak

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS, sağlıksız bina koşulları gerekçesiyle Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi’nde bugün tam gün grev yapacak.
KTAMS bugün grevde olacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS, sağlıksız bina koşulları gerekçesiyle Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi’nde bugün tam gün grev yapacak.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sağlıksız bina koşulları gerekçesiyle Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi’nde 2 defa uyarı grevi uyguladıklarını ancak İçişleri Bakanlığı’nın uyarıları dikkate almadığını savundu.

Bengihan, sorunun çözümlenmemesi nedeniyle Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi’nde bugün tam gün greve gideceklerini açıkladı.

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