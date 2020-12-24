  • BIST 1.424
  • Altın 460,976
  • Dolar 7,6468
  • Euro 9,3229
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

KTAMS Bulaşa Karşı Tedbir Alınmayan Ziyaret Ve Etkinliklerin TAK Personeli Tarafından Takip Edilmeyeceği Uyarısında Bulundu

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, covid-19 bulaş riskini azaltma adına pandemi sürecinde tüm bakanlık ve resmi kurumlardaki kabul ve ziyaretlerin ertelenmesi çağrısında da bulundu.
KTAMS Bulaşa Karşı Tedbir Alınmayan Ziyaret Ve Etkinliklerin TAK Personeli Tarafından Takip Edilmeyeceği Uyarısında Bulundu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Covid-19 salgını döneminde, bulaş açısından gerekli tedbir ve koşulların sağlanmadığı etkinlik ve ziyaretlerin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) personeli tarafından takip edilmeyeceği uyarısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, covid-19 bulaş riskini azaltma adına pandemi sürecinde tüm bakanlık ve resmi kurumlardaki kabul ve ziyaretlerin ertelenmesi çağrısında da bulundu.

Son dönemde vaka sayılarındaki artışla birlikte tedbirlerin arttırılması aksi halde vaka sayısının daha da artabileceği uyarılarının yapıldığına işaret eden Bengihan, “Bu gerçekler ortada dururken özellikle Bakanlıklarda ve devletin diğer resmi kurumlarındaki ziyeretler ve kabullerde sosyal mesafe ve diğer tedbir kuralının uygulanmadığı görülmektedir. Bu ziyaretleri ve kabulleri izlemek ve haber yapmakla görevli olan özelde TAK personeli ve diğer basın emekçileri büyük risk altında kalmaktadırlar” dedi.

Çalışanların, dolayısıyle toplumun sağlığını koruma adına pandemi sürecinde tüm bakanlıklar ve resmi kurumlardaki kabullerin ve ziyaretlerin ertelenmesi önerisinde bulunan Bengihan, “Aksi takdirde TAK personelinin bu gibi ziyaret ve kabullerde görev almayacağını bildiririz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncılar'da 7 pozitif Covid-19 vakası...24 Aralık 2020 Perşembe 12:34
  • Jane Holl Lute, Ocak'ta geliyor24 Aralık 2020 Perşembe 12:32
  • Birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak!24 Aralık 2020 Perşembe 12:30
  • Lefkoşa'da 2 genç evinde ölü bulundu!24 Aralık 2020 Perşembe 12:22
  • KTAMS Bulaşa Karşı Tedbir Alınmayan Ziyaret Ve Etkinliklerin TAK Personeli Tarafından Takip Edilmeyeceği Uyarısında Bulundu24 Aralık 2020 Perşembe 12:13
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı24 Aralık 2020 Perşembe 12:09
  • Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklama yaptı24 Aralık 2020 Perşembe 12:02
  • Muratağa-Sandallar Köyünde 14 Kayıp Şehit İçin Cumartesi Günü Cenaze Töreni Yapılıyor24 Aralık 2020 Perşembe 11:46
  • Covid-19 Aşıları İçin 2 Derin Dondurucu İhalesine Çıkıldı24 Aralık 2020 Perşembe 11:34
  • KKTC’de Üniversiteler 2. Dönem yüz yüze eğitim verebilecek24 Aralık 2020 Perşembe 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti