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KTAMS Cumhurbaşkanlığı Önünde Protesto Eylemi Düzenledi

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günlerde, Başbakan imzasıyla geçici işçi istihdamı yaptığını öne sürerek, Cumhurbaşkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi.
KTAMS Cumhurbaşkanlığı Önünde Protesto Eylemi Düzenledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günlerde, Başbakan imzasıyla geçici işçi istihdamı yaptığını öne sürerek, Cumhurbaşkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı açıklamada, Tatar’ın mazbatasını alarak Cumhurbaşkanı olduğu 19 Ekim tarihinin ardından 22 Ekim’de Başbakan imzasıyla, Başbakanlığa 16 geçici işçi istihdamı yaptığı iddiasında bulundu.

Tatar’ın seçim yasakları içinde görevinden izinli ayrılarak, propaganda amaçlı bölge ziyaretleri yaptığını öne süren Bengihan, bu sürede Başbakanlık görev ve sorumluluklarının askıya alındığını kamu kurumlarına atama yetkisi bulunmadığını savundu.

Ülkede Başbakan yokluğu nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun toplanamadığını söyleyen Bengihan, Tatar’ın Başsavcı görüşü alarak aslı yokken vekalet veremeyeceği görüşüyle yerine vekalet vermediğini açıkladığını söyleyerek, “Başbakan yoksa 22 Ekim’de nasıl Başbakan olarak istihdam yapmıştır” diye sordu.

Bengihan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık makamını kullanma arzusuyla hareket ederek, Anayasa ve yasaları “ayaklar altına aldığını” iddia etti.

Başsavcılığın bu konuyla ilgili görüşünün bilinmesi gerektiğini söyleyen Bengihan,  Cumhurbaşkanının Kamu Hizmet Komisyonu üyelerini atayacağını, Anayasa gereği üyelerin bağımsız olması gerektiğini, Cumhurbaşkanının da bağımsız olması gerektiğini ancak Tatar’ın “UBP bağımlılığından kurtulamadığını” da iddia etti.

“HAK VE HUKUKSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

KTAMS’ın hak, hukuk ve adaletin hakim olduğu bir düzen için mücadele verdiğini söyleyen Bengihan, hak ve hukuksuzlukların üzerine gideceklerini belirtti.

Bengihan, ülkede hükümet boşluğundan dolayı bazı iş çevrelerinin temel gıda maddelerine zam yaptığını, bazı kurumlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin istedikleri kişileri, istedikleri yerlere atadığını ileri sürerek, bu üye ve kurumları önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Yeni kurulacak seçim hükümetinin adalet ve hukuk adına toplum menfaatini gözeterek,  yasalarda bu tarz olaylara engel olacak şekilde eksiklikleri gidermesi gerektiğini dile getiren Bengihan, “Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için düzenleme yapma boynunuzun borcudur” dedi.

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