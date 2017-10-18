KTAMS: “Daha kaç işçinin ölmesini bekleyeceksiniz?”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, UBP-DP Hükümetinin, iş kazalarında işçilerin hayatını kaybetmesi karşısında duyarsız kaldığını, bunun insan hayatına değer vermediklerinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

UBP-DP Hükümeti tarafından önemsenmediği için iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda tedbir alınmadığını ve denetim yapılmadığını iddia eden Kaptan, dün meydana gelen ölümlü iş kazasının da yine ihmalin ve denetimsizliğin sonucu olduğunu savundu.

Özellikle Çalışma Bakanı’na seslenen Kaptan, “Hükümet olmanın gereklerini yerine getirin, çalışanların can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak ve denetimleri artırmak için daha kaç işçinin ölmesini bekleyeceksiniz?” dedi.

Kaptan yazılı açıklamasında, 2017 yılının ilk 10 ayında 80’i aşkın iş kazası gerçekleştiğini, 7 emekçinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun da sakat kaldığını veya yaralandığını belirtti.

Bir çok kazanın da polise ve Çalışma Dairesine bildirilmediğini ifade eden Kaptan, işverenlerin iş güvenliği tedbirlerini maliyet olarak gördüğünü, bu nedenle işçilerin can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması ve gerekli denetimlerin yapılmasının devletin, özellikle de Çalışma Bakanlığının görevi olduğunu kaydetti.