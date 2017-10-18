 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.926
  • Altın 151,318
  • Dolar 3,6718
  • Euro 4,3287
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

KTAMS: “Daha kaç işçinin ölmesini bekleyeceksiniz?”

» »
KTAMS: “Daha kaç işçinin ölmesini bekleyeceksiniz?”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, UBP-DP Hükümetinin, iş kazalarında işçilerin hayatını kaybetmesi karşısında duyarsız kaldığını, bunun insan hayatına değer vermediklerinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

UBP-DP Hükümeti tarafından önemsenmediği için iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda tedbir alınmadığını ve denetim yapılmadığını iddia eden Kaptan, dün meydana gelen ölümlü  iş kazasının da yine ihmalin ve denetimsizliğin  sonucu olduğunu savundu.

Özellikle Çalışma Bakanı’na seslenen Kaptan, “Hükümet olmanın gereklerini yerine getirin, çalışanların can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak ve denetimleri artırmak için daha kaç  işçinin  ölmesini bekleyeceksiniz?” dedi.

Kaptan yazılı açıklamasında, 2017 yılının  ilk 10 ayında 80’i aşkın iş kazası gerçekleştiğini, 7 emekçinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun da sakat kaldığını veya yaralandığını  belirtti.

Bir çok kazanın da polise ve Çalışma Dairesine bildirilmediğini ifade eden Kaptan, işverenlerin iş güvenliği tedbirlerini maliyet olarak gördüğünü, bu nedenle işçilerin can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması ve gerekli denetimlerin yapılmasının devletin, özellikle de Çalışma Bakanlığının  görevi olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı çifti, 'Lefkoşa Koşuyor Maratonu'na katılıyor18 Ekim 2017 Çarşamba 15:40
  • Spor kulübünde kavga: Müşterisinin yüzüne soda şişesiyle vurdu18 Ekim 2017 Çarşamba 15:38
  • CTP, Ercan konusunda soruşturma önergesi veriyor18 Ekim 2017 Çarşamba 15:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’dan komutanlara iade-i ziyaret18 Ekim 2017 Çarşamba 15:07
  • Kamu-Sen'den, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde eylem uyarısı18 Ekim 2017 Çarşamba 14:54
  • Çavuşoğlu, Ankara’da Eroğlu ile görüştü18 Ekim 2017 Çarşamba 14:53
  • BKP’den iş kazalarıyla ilgili açıklama18 Ekim 2017 Çarşamba 14:51
  • 39 yaşında hayata gözlerini yumdu18 Ekim 2017 Çarşamba 14:28
  • Saatlerin değişmesiyle ilgili ilk resmi açıklama: Mesai saatleri de değişti mi?18 Ekim 2017 Çarşamba 14:12
  • Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti18 Ekim 2017 Çarşamba 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti