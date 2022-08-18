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KTAMS: Devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlar yapılmakta

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KTAMS, hükümeti geçici işçi adı altında “partizanca istihdamlar”, Cumhurbaşkanı’nı ise danışman ataması yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.
KTAMS: Devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlar yapılmakta

KTAMS, Devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlarIN yapıldığını belirtti

 

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), etkinlik ve verimlilik açısından kamuya yapılan istihdamların liyakate dayalı olmasının hayati önem taşıdığını vurgularak, personel eksikliği nedeniyle halka hizmet verme konusunda tıkanan devlet dairelerinde sendikalar grev yapmak zorunda kalırken, ihtiyaç olmayan dairelere hiçbir kriter aranmaksızın istihdamlar yapıldığı savunuldu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada,

“Ne büyük bir çelişkidir ki Başbakan kamuda terfi ve istihdamların liyakate ve eğitime göre yapılacağını, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğini söylerken diğer yandan devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlar yapılmaktadır” denilen açıklamada, hükümet ortağı partilerin kendi aralarında kontenjan bölüşerek istihdamlar yaptığı ve devlet olanaklarını partizanca kullandıkları öne sürüldü.

Açıklamada Cumhurbaşkanı'nın da, "beş yıldan beri işe gitmediği" iddia edilen ve UBP milletvekili adayı olup kazanamayan bir kişiyi Cumhurbaşkanlığına Danışman ve Siyasi İşler Müdürü olarak ataması “Partiler üstü olması gereken Cumhurbaşkanının partizanlık uğruna kamuda liyakati ve adaleti hiçe saydığını göstermektedir” sözleri ile eleştirildi.

“PARTİZANLIK UĞRUNA DEVLET OLANAKLARI YANDAŞLAR İÇİN HOYRATÇA KULLANILIYOR”

Açıklamada, “Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamlar yapılmazken partizanlık uğruna devlet olanaklarının yandaşlar için hoyratça kullanılması asla kabul edilemez” denildi.

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