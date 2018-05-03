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KTAMS: “Elektrik ve akaryakıt zamları derhal geri alınsın”

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KTAMS: “Hükümetten zam değil, çalışanların ve dar gelirlilerin yaşam koşullarını iyileştirecek tedbirler bekliyoruz”
KTAMS: “Elektrik ve akaryakıt zamları derhal geri alınsın”

Kıbrıs Türk Amme Mamurları Sendikası (KTAMS) hükümetten zam değil, çalışanların ve dar gelirlilerin yaşam koşullarını iyileştirecek tedbirler beklediğini ifade etti ve bu bağlamda  elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların “derhal” geri alınmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, yüksek enflasyon karşısında alım gücü sürekli gerileyen kamu görevlilerinin, asgari ücretliler ve sosyal yardım maaşı ile geçinmeye çalışan vatandaşların, elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla “büyük bir darbe daha” almış olduğunu kaydetti.

Döviz kurundaki artış zammın gerekçesi olarak gösterilirken halkın alım gücünün korunması için hükümet tarafından hiçbir somut adım atılmadığını savunan Bengihan, “açıklanmış olan  dövizle ilgili tedbirler paketi maalesef  çalışanların yaşamına doğrudan olumlu  etki edebilecek nitelikte değil” dedi.

Bengihan, “yaz sıcaklarının artmasına paralel olarak elektrik  tüketiminin  de artacağı bu günlerde, zaten temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, yüklü miktarda elektrik faturaları karşısında isyan noktasına gelecek” ifadelerini kullandı.

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