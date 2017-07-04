 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.985
  • Altın 140,106
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,0400
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 39 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

KTAMS: “Emekçiler ölüyor, hükümet seyrediyor”

» »
KTAMS: “Emekçiler ölüyor, hükümet seyrediyor”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, iş kazalarına dikkat çekerek, hükümeti önlem almamakla suçladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklara işaret ederek, hükümete dış mekanda ve özellikle inşaaat sektöründe çalışan emekçiler adına  ivedi olarak tedbir alma çağrısı yaptı.

Kaptan, "Emekçiler ölüyor, hükümet seyrediyor" başlıklı açıklamasında, özel sektörde çalışan emekçiler için büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliğinin  UBP-DP hükümeti tarafından önemsenmediği için tedbirler alınmadığını,  denetimler  yapılmadığını savundu.

Kaptan, hükümet olmanın,  ülke şartlarını, gelişmelerini takip etmeyi ve oluşan duruma göre kararlar üreterek çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruyacak önlemler alınmasını gerektidiğini vurguladı.

Ülke genelinde son günlerin sıcaklık ortalamasının 50 dereceyi bulduğunu vurgulayan Kaptan, “bununla  ilgili  Güney Kıbrıus’ta önlemler alınırken, UBP-DP hükümeti duyarsız bir tavırla bu durumu sadece izledi, ayrıca son 10 yılda bir tek bile Çalışma Dairesine  müfettiş istihdam edilmedi” dedi.

Tedbir alınmaması ve denetim yapılmamasından ötürü 2016 yılında 8 emekçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, 129 kişinin de yaralandığını belirten Kaptan, veriler doğrultusunda 2017 yılı rakmlarının daha da yüskek olacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zeki Çeler Crans-Montana'da fenalaştı04 Temmuz 2017 Salı 15:34
  • Akıncı: “Guterres’in gelmesi iyi olur…”04 Temmuz 2017 Salı 15:24
  • 5’li konferansın sona erdi04 Temmuz 2017 Salı 15:01
  • Özgürgün: “Karpaz Türk yönetiminde kalmaya devam edecek”04 Temmuz 2017 Salı 14:40
  • Bugün her iki taraf da adım atmalı04 Temmuz 2017 Salı 14:01
  • Siyasiler konferansın artık sonuçlanmasını istiyor04 Temmuz 2017 Salı 13:37
  • Tatar: “Garanörlük ve askerin varlığı tartışma konusu yapılamaz”04 Temmuz 2017 Salı 13:20
  • Kıbrıs Konferansı: İkinci masa toplantısı tamamlandı04 Temmuz 2017 Salı 13:15
  • İdris: "Yanan yalnızca ormanlarımız değil, geleceğimizidir"04 Temmuz 2017 Salı 12:27
  • UNFICYP'in adada kalıp kalmayacağı görüşülecek04 Temmuz 2017 Salı 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti