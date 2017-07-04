KTAMS: “Emekçiler ölüyor, hükümet seyrediyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, iş kazalarına dikkat çekerek, hükümeti önlem almamakla suçladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklara işaret ederek, hükümete dış mekanda ve özellikle inşaaat sektöründe çalışan emekçiler adına ivedi olarak tedbir alma çağrısı yaptı.

Kaptan, "Emekçiler ölüyor, hükümet seyrediyor" başlıklı açıklamasında, özel sektörde çalışan emekçiler için büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliğinin UBP-DP hükümeti tarafından önemsenmediği için tedbirler alınmadığını, denetimler yapılmadığını savundu.

Kaptan, hükümet olmanın, ülke şartlarını, gelişmelerini takip etmeyi ve oluşan duruma göre kararlar üreterek çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruyacak önlemler alınmasını gerektidiğini vurguladı.

Ülke genelinde son günlerin sıcaklık ortalamasının 50 dereceyi bulduğunu vurgulayan Kaptan, “bununla ilgili Güney Kıbrıus’ta önlemler alınırken, UBP-DP hükümeti duyarsız bir tavırla bu durumu sadece izledi, ayrıca son 10 yılda bir tek bile Çalışma Dairesine müfettiş istihdam edilmedi” dedi.

Tedbir alınmaması ve denetim yapılmamasından ötürü 2016 yılında 8 emekçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, 129 kişinin de yaralandığını belirten Kaptan, veriler doğrultusunda 2017 yılı rakmlarının daha da yüskek olacağını kaydetti.