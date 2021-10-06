KTAMS Eylül ayı açlık sınırını 4 bin 470 TL olarak açıkladı

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.470 TL olarak hesaplanmıştır.

Açıklanan rakamın NET asgari ücretin altında kaldığı görüldü.