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KTAMS, Gazeteci Serhat İncirli’nin DAÜ’deki görevine son verilmesine tepki gösterdi

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KTAMS, Gazeteci Serhat İncirli’nin DAÜ’deki görevine son verilmesine tepki gösterterek, bunu “faşizan uygulamalarının son örneği” olarak değerlendirdi.
KTAMS, Gazeteci Serhat İncirli’nin DAÜ’deki görevine son verilmesine tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gazeteci Serhat İncirli’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) görevine son verilmesine tepki gösterterek, bunu “faşizan uygulamalarının son örneği” olarak değerlendirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümeti kurulduğu günden beri baskıcı ve faşizan uygulamalarla muhaliflerini sindirmeye çalışarak, kendilerine dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullanarak, “Devlet kurumlarını babalarının çiftliği gibi yönetmeye kalkanlara hatırlatmak isteriz ki kendileri oralarda gelip geçicidir. Asıl olan demokrasi ve kurumlarımızdır” dedi.

Bengihan, hükümetin muhalif gazetecileri susturmak için bu tür yollara başvurmasının sürpriz olmadığını belirterek, hükümetin ilk icraatlarından birinin “düşünce ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracak sansür yasasını Meclis’e getirmek olduğunu” söyledi.

Hükümeti ve DAÜ yönetimini şiddetle kınadıklarını kaydeden Bengihan, ülkede demokrasinin katledilmesi karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

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