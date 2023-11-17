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KTAMS, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemelerin sorunlarına dikkat çekti

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Gazimağusa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaparak, mahkemelerin genel sorunu olan personel eksikliğine dikkat çekti.
KTAMS, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemelerin sorunlarına dikkat çekti

Bengihan, cezaevindeki tutuklu ve mahkum sayısındaki artışa dikkat çekerek, mahkemelerin yükünün arttığını, bununla birlikte personelin iş yükünün de arttığını vurgulayarak, Kayıt Kalemleri Tüzüğünü eleştirdi.

Bengihan, ülkede yaşanan suç olaylarının her geçen gün arttığını, cezaevlerinde mahkum ve tutuklu sayısının binin  üzerine çıktığını,  bunun ülke için güvenlik noktasında ve sosyal konularda  büyük sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Bengihan,  mahkum ve tutuklu sayısına bakıldığında 600’ünün  üçüncü ülkelerden gelenlerden oluştuğunu, ülkeye turist ve öğrenci adı altında gelenlerin gerçek amacın dışında suç olaylarına karıştıklarını,  cezaevlerinin kapasitesinin üzerinde  mahkum ve tutuklu bulundurduğunu, davaların görüldüğü yerlerin mahkemeler olduğunu belirterek, yoğunluğa işaret etti.

Mahkemelerle ilgili sorunların genel olduğunu, bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde  açıklama yapma gereği hissettiklerini söyleten Bengihan, buradaki sorunların da diğer ilçelerdeki mahkemelerle benzer olduğunu söyledi

Güven Bengihan, mahkemelerin personel  eksikliği nenelerini sayarken,  mahkemelere sınavla istihdam edilen insanların belirli bir süre sonra  başka kadrolara gittiklerini vurguladı. Bengihan,

”Demek ki, mahkemelerde yaşanan bir takım olumsuzluklar vardır, bir sorun vardır, bu sorunu kabullenmek gerekir. Bu sorunların çözülmesi için adım atılması gerekir ki çalışanları motive edelim” dedi.

Mahkemelerde tüm kadrolarda eksiklik olduğunu, gereken  kadroların doğru zamanda ve doğru yerde doldurulmadığını , doldurulduktan sonra fırsatı bulan personelin haklı olarak, mahkemede  yaşanan sıkıntılardan dolayı farklı statü ve kadrolara gittiğini belirtti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde mukkayitlik ile ilgili 5 münhal açıldığını,  münhale 4 kişinin başvurduğunu, iki kişinin sınavı geçtiğini, bunun nedeninin münhal şartlarının ağırlaştırılması ve  2011’den sonra işe giren ve başka statüde çalışan personelin mukayyitliğe başvurabilme koşulu olmaması olduğunu söyledi.

Bengihan, “Mahkemelerin oturup düşünmesi lazım. Biz nasıl başvuruları daha fazla alabiliriz diye.  Bir de  mahkemelerde uzun yıllar hizmet veren farklı statülerde çalışan yetişmiş  insanlar var, bu kadrolara başvuru hakkı bile olamıyor” dedi.

Bengihan, Kayıt Kalemleri Tüzüğünde değişiklik yapılırken,  görüşlerinin alınmadığını, Teknik Kurul oluşturulmadığını, ifade ederek, kamu görevlilerinin  Kamu Görevlileri Yasasına tabi olduğunu ve   kamu görevlilerinin görev yetki ve sorumluluklarının  tüzük ile değil yasa ile düzenlendiğini vurguladı.

Mevcut tüzük ihtiyacı  karşılanmış olsa bugünkü sorunları yaşamayacaklarını söyleyen Bengihan,  "Bizim amacımız mahkemelerimizin personel  noktasında kaçışına dur diyebilmek için  onların moral motivasyonunu  artırma  yönünde yükselmelerinin önünü açabilmenin koşullarını yaratmak. Çalışanların  mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmalarının önünü

 açmak “ dedi.

Bengihan, mevcut sorunların  çözümünde adım atılmazsa  grev ve eylem hakkını kullanabileceklerini ifade etti.

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