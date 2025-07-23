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KTAMS, Göç Yasası kapsamındaki maaş adaletsizliğine dikkat çekti: Eşit işe eşit ücret!

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KTAMS, Göç Yasası kapsamında çalışanların, aynı işi yapan diğer kamu görevlilerine kıyasla daha düşük maaş aldığını belirterek ek maaş düzenlemesi talep etti.
KTAMS, Göç Yasası kapsamındaki maaş adaletsizliğine dikkat çekti: Eşit işe eşit ücret!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu görevlilerinin, diğer kamu çalışanlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük maaş aldıklarını belirterek, “eşit işe eşit ücret” ilkesine dikkat çekti. Sendika, bu adaletsizliğin giderilmesi için Göç Yasası’na tabi personele ek maaş düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı.

KTAMS tarafından yapılan açıklamada, 12 Ekim 2022 tarihinde kamuda örgütlü sendikalar adına Başbakanlık ile imzalanan protokole dikkat çekilerek, bu protokole göre Göç Yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarının bütçe olanakları çerçevesinde artırılması gerektiği hatırlatıldı.

Hayat pahalılığının giderek arttığı, alım gücünün düştüğü ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı bir dönemde söz konusu protokolün uygulanmasının zorunlu hale geldiğine dikkat çeken KTAMS, bu kapsamda ivedilikle adım atılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Sendikamız KTAMS, protokolün uygulanması ve Göç Yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılması için sürecin takipçisi olacaktır” denildi.

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