 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.653
  • Altın 149,986
  • Dolar 3,7304
  • Euro 3,9451
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

KTAMS: “Görüşme tarihi verilinceye kadar görüşme masasını terk etmeyeceğiz”

» »
KTAMS: “Görüşme tarihi verilinceye kadar görüşme masasını terk etmeyeceğiz”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Göç Yasası” diye nitelediği yasadan kaynaklanan anomalilerin giderilmesine yönelik Maliye Bakanlığı ile görüşme taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle “Bakanlığı terk etmeme” eylemi başlattı.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda basına yaptığı açıklamada, “Göç Yasası” olarak bilinen “Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”ndaki anomalilerin giderilmesine yönelik görüşme taleplerinin bakanlık yetkilileri tarafından kabul edilmediğini savunarak, görüşme tarihi  taleplerine olumlu yanıt alıncaya kadar toplantı salonunu terk etmeyeceklerini belirtti.

Bengihan, “Görüşme tarihi verilinceye kadar görüşme masasını terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

KTAMS'ın, 7 yıldan sonra ilk kez “Göç Yasası” ile ilgili teknik kurulun görüşüleceği toplantıya çağrıldığını kaydeden Bengihan, Sendikanın önerilerinin görüşülmemesi ve bu önerilerin görüşülmesi için herhangi bir tarih verilmemesi üzerine Maliye Bakanlığı’nı terk etmeme eylemi başlattıklarını ifade etti.

Bengihan, “Göç Yasası” ile ilgili sorunların çözülmesi adına, sendikaya görüşme tarihi verilinceye kadar sendika temsilcileri olarak toplantı salonunda olacaklarını ve eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kış dönemi kursları sergisi çarşamba günü açılıyor10 Nisan 2017 Pazartesi 12:18
  • Elektrik tesisat uygulamalarında IEE 16. Tesisat yönetmeliğine geçildi10 Nisan 2017 Pazartesi 12:18
  • Doktoroğlu hayatını kaybetti...10 Nisan 2017 Pazartesi 11:45
  • Barbaros Şansal, "neden evet" diyeceğini açıkladı10 Nisan 2017 Pazartesi 11:35
  • Akıncı, Mısır’daki terör saldırıları dolayısıyla taziye mesajı yayımladı10 Nisan 2017 Pazartesi 11:10
  • DAÜ-SEN: "İş cinayeti hiçbir mesleğin 'fıtratında' yoktur"10 Nisan 2017 Pazartesi 10:57
  • Serdar Denktaş'a mesaj var...10 Nisan 2017 Pazartesi 10:23
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Dünya Sağlık Spor ve Kongre Fuarı’na katıldı09 Nisan 2017 Pazar 18:22
  • Özersay: “ülkenin en önemli sorunlarından birisi partizanlık”09 Nisan 2017 Pazar 18:11
  • DKB İLE Stasis anma etkinliğine katılarak ortak açıklama yaptı09 Nisan 2017 Pazar 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti