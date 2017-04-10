KTAMS: “Görüşme tarihi verilinceye kadar görüşme masasını terk etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Göç Yasası” diye nitelediği yasadan kaynaklanan anomalilerin giderilmesine yönelik Maliye Bakanlığı ile görüşme taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle “Bakanlığı terk etmeme” eylemi başlattı.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda basına yaptığı açıklamada, “Göç Yasası” olarak bilinen “Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”ndaki anomalilerin giderilmesine yönelik görüşme taleplerinin bakanlık yetkilileri tarafından kabul edilmediğini savunarak, görüşme tarihi taleplerine olumlu yanıt alıncaya kadar toplantı salonunu terk etmeyeceklerini belirtti.

Bengihan, “Görüşme tarihi verilinceye kadar görüşme masasını terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

KTAMS'ın, 7 yıldan sonra ilk kez “Göç Yasası” ile ilgili teknik kurulun görüşüleceği toplantıya çağrıldığını kaydeden Bengihan, Sendikanın önerilerinin görüşülmemesi ve bu önerilerin görüşülmesi için herhangi bir tarih verilmemesi üzerine Maliye Bakanlığı’nı terk etmeme eylemi başlattıklarını ifade etti.

Bengihan, “Göç Yasası” ile ilgili sorunların çözülmesi adına, sendikaya görüşme tarihi verilinceye kadar sendika temsilcileri olarak toplantı salonunda olacaklarını ve eylemlerinin devam edeceğini söyledi.