KTAMS, hemşire nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili YİM’e başvuruyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hemşirelerin görevlendirmesi ve nakillerin iptal edilerek, kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebiyle yarın Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuracağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “KTAMS, hemşirelerimizin moral ve motivasyona en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin Nakil Kurulunu çalıştırmadan, hukuk dışı, adaletsizce ve çalışma barışını bozarak keyfi bir şekilde yapmış olduğu görevlendirme ve nakillerin iptal edilmesi ve kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebi ile yarın saat 11:00’de Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracaktır” dedi.