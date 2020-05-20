  • BIST 102.158
  • Altın 381,677
  • Dolar 6,7803
  • Euro 7,4492
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

KTAMS, hemşire nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili YİM’e başvuruyor

» »
KTAMS, hemşire nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili YİM’e başvuruyor
KTAMS, hemşire nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili YİM’e başvuruyor

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hemşirelerin görevlendirmesi ve nakillerin iptal edilerek, kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebiyle yarın Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuracağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “KTAMS, hemşirelerimizin moral ve motivasyona en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin Nakil Kurulunu çalıştırmadan, hukuk dışı, adaletsizce ve çalışma barışını bozarak keyfi bir şekilde yapmış olduğu görevlendirme ve nakillerin  iptal edilmesi ve kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebi ile yarın saat 11:00’de Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracaktır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı Maraş envanter çalışmasını DAÜ yürütecek20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:24
  • Serdarlı'daki yangınlarla ilgili tutuklama20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:40
  • Burcu’dan Yangın Değerlendirmesi20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:40
  • HP Başkanı Senin’den, Orman Dairesi Müdürü’nün açıklamalarına sert tepki!20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:35
  • Akıncı sert çıktı! 'Bakanlar değil liderler muhatap alınır'20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:33
  • BDDK, yasal özkaynak bulundurma oranını yüzde 0.5 ile sınırlandırdı20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00
  • Tatar: 'Geçiş kapıları için güney ile temas kurulacak'20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:38
  • Mouse kullanacak insan yok! Yangın kamera sistemi çöp oldu! (video)20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:34
  • GAÜ’den KKTC’ye özel 'sınavsız yüzde 90 burs' fırsatı için son başvuru 1 Haziran20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:50
  • Gönyeli’de Covid-19 Eğitim Ve Denetimleri Sürüyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti