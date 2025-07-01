KTAMS: Hükümet greve katılmayan üyelerimizin maaşlarından da kesinti yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin, sendika tarafından uygulanan grev günü izinli, hasta raporlu olan veya greve katılmayan üyelerin de maaşlarından kesinti yaptığını ileri sürdü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı bir açıklama yaparak, “KKTC maliyesi kuruşa muhtaç mı kaldı?” diye sordu. Bütçe açığının her geçen gün büyüdüğünü ve maaş ödemeleri için Maliye’nin her ay borçlandığını söyleyen Bengihan, bunun “yönetim beceriksizliğinin en bariz göstergesi” olduğunu savundu.

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin toplanmasında hükümetin adil davranmadığını, zenginlerden vergi toplamak yerine sabit gelirlilerin maaşlarında keserek ve en adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergilerle halkı fakirliğe sürüklediğini öne süren Bengihan, “Hükümetin gelecek nesillere borçtan başka hiçbir şey bırakmayacakları aşikardır.” dedi.