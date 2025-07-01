  • BIST 10032.39
  • Altın 4289.675
  • Dolar 39.8606
  • Euro 47.1357
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

KTAMS: Hükümet greve katılmayan üyelerimizin maaşlarından da kesinti yaptı

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin, sendika tarafından uygulanan grev günü izinli, hasta raporlu olan veya greve katılmayan üyelerin de maaşlarından kesinti yaptığını ileri sürdü.
KTAMS: Hükümet greve katılmayan üyelerimizin maaşlarından da kesinti yaptı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı bir açıklama yaparak, “KKTC maliyesi kuruşa muhtaç mı kaldı?” diye sordu.  Bütçe açığının her geçen gün büyüdüğünü ve maaş ödemeleri için Maliye’nin her ay borçlandığını söyleyen Bengihan, bunun “yönetim beceriksizliğinin en bariz göstergesi” olduğunu savundu.

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin toplanmasında hükümetin adil davranmadığını, zenginlerden vergi toplamak yerine sabit gelirlilerin maaşlarında keserek ve en adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergilerle halkı fakirliğe sürüklediğini öne süren Bengihan, “Hükümetin gelecek nesillere borçtan başka hiçbir şey bırakmayacakları aşikardır.” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele'de hırsızlık... Cep telefonu çaldı...01 Temmuz 2025 Salı 12:00
  • Bir Haftada 66 Trafik Kazası: 1 Ölü, 17 Yaralı!01 Temmuz 2025 Salı 11:45
  • Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteden geçti01 Temmuz 2025 Salı 11:25
  • Yer Lefkoşa... Evinde ölü bulundu!01 Temmuz 2025 Salı 11:10
  • Harmancı, Erhurman dostluğunu simgeleyen fotoğrafı paylaştı01 Temmuz 2025 Salı 10:16
  • Girne’de iş kazası: 4 metre yükseklikten düştü, yaralandı01 Temmuz 2025 Salı 10:13
  • Sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek01 Temmuz 2025 Salı 10:10
  • Hükümette Meclisin son gününde NİSAP çatlağı ne anlam geliyor?01 Temmuz 2025 Salı 10:03
  • TDP'nin Erhürman'a desteği ne anlama geliyor?01 Temmuz 2025 Salı 09:46
  • Sıla Usar İncirli: Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz30 Haziran 2025 Pazartesi 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti