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KTAMS: Hükümet, İyi İdare Yasası’nın gereğini yerine getirmedi

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KTAMS, “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarında İade Yasası” uygulanmadığı gerekçesiyle yargıya başvuracak
KTAMS: Hükümet, İyi İdare Yasası’nın gereğini yerine getirmedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarında İade Yasası” gereği vatandaşlara KDV’nin yüzde 1’inin iade edilmesi gerektiğini ancak 3 yılı aşkın bir süredir yasanın uygulanmadığına işaret ederek, vatandaşın uğradığı zararın giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.

 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın 17 Haziran 2019 tarihinde Meclis’te oy birliğiyle onaylandığına işaret ederek, sendikanın, 30 Eylül’de yasanın uygulayıcısı olan Maliye Bakanlığı’na dilekçe vererek, yasanın uygulanmasını talep ettiğini belirtti. Bengihan, “aradan bir ay geçmesine rağmen yasanın uygulanmadığı gibi dilekçeye de yanıt verilmediğini” ifade etti.

 

İyi İdare Yasası’nın 15.(3) maddesinin, “İdare, istemle ilgili kararını en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak başvuran kişiye yazılı olarak bildirir” dediğine işaret eden Bengihan, “Yasalara uymamayı alışkanlık haline getiren UBP-DP-YDP hükümeti, İyi İdare Yasası’nın gereğini de yerine getirmemiştir” dedi.

Sendikanın 33/2019 sayılı yasanın uygulanmamasından dolayı vatandaşların uğradığı zararın giderilmesi adına hukuk mücadelesi başlatacağını belirten Bengihan, hükümeti bir kez daha yasaları uygulamaya davet etti.

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