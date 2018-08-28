  • BIST 92.082
  • Altın 242,888
  • Dolar 6,2319
  • Euro 7,2853
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

KTAMS, hükümetin zam kararını kınayarak, geri alınmasını talep etti

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin aldığı zam kararını şiddetle kınayarak, kararın derhal geri alınmasını talep etti.
KTAMS, hükümetin zam kararını kınayarak, geri alınmasını talep etti

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizi atlatabilmek adına toplumsal seferberlik çağrısı yapılıp, tüm kesimlerden fedakarlık talep edilirken, sürekli yapılan zamlarla yoksulluğun artırılmasının büyük bir çelişki olduğuna işaret etti. 
 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz hergün daha da derinleşirken halkın sosyal patlamanın eşiğine geldiğini vurgulayan Bengihan, hükümet edenlerin, ekonomik kriz karşısında bir yandan halkı rahatlatacak tedbirler aldıklarını iddia ederken, diğer yandan her gün zam yapmaya devam ettiklerini söyledi. 
Bengihan şöyle devam etti: 
 

“Akaryakıt ürünlerine yapılan zamların  zincirleme olarak tüm tüketim maddelerine yansımasıyla zaten açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren dar ve sabit gelirlilerin elinde kalan son lokma da alınmış olacaktır.”

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Ağustos 2018 Salı 08:00
  • Alagadi'de petrol atığı değil, siyah kum27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
  • Güngördü, Tenis Kulübünü kabul etti27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:40
  • Babutsa koşnili ile mücadele devam edecek27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:38
  • Çarşamba günü yağmur bekleniyor27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:35
  • Yağmur geliyor...27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:35
  • LTB zabıta şubesi’nden unlu gıda ve süt ürünü uyarısı27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:33
  • Halkın dayanacak gücü kalmadı27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
  • Gazetecilikte ‘Kaynak hatası’ bahane olarak ileri sürülemez27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:15
  • Bu görüşü başbakana da ileteceğiz27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti