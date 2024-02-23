KTAMS, İhtiyat Sandığında grev yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda en çok üyeye sahip olmalarına rağmen İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda, temsiliyet hakkı verilmediği için İhtiyat Sandığında bir günlük greve gitti.

Eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da destek verdi.

Sendika temsilcileri İhtiyat Sandığı Fonunun iyi yönetilmediğini iddia ederek, tüm kamu çalışanlarının yatırımlarının İhtiyat Sandığına yapılması nedeniyle kendilerinin de İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda temsiliyetlerinin olması gerektiğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan İhtiyat Sandığı önünde basına yaptığı açıklamada İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda en çok kamu görevlisi üyeye sahip sendikanın temsiliyetinin bulunmadığını, dolayısıyla İhtiyat Sandığı Fonunda da söz hakkının bulunmadığını, grevi temsiliyet hakkını vurgulamak için düzenlediklerini söyledi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda temsiliyet hakkı için pek çok girişim yaptıklarını kaydeden Bengihan, temsiliyet ısrarlarını “demokratik katılımcılık ilkesi” temelinde yaptıklarını ifade etti.

2008’de yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Yasası'yla tüm kamu çalışanlarının yatırımlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalara yapılmaya başladığını kaydeden Bengihan, bunun üzerine İhtiyat Sandığı Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelerine rağmen Yasa'nın güncellenmesi için adım atılmadığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İhtiyat Sandığı Yasası'nda değişiklik istemediğini, sendikaların temsiliyetinden rahatsızlık duyduğunu ileri süren Bengihan, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda çoğunluğun hükümeti temsil edenlerden olduğunu belirtti. Bengihan, Fon'un keyfi ve siyasi maksatlarla kullanılmasına cevaz verecek durumda olunduğunu ifade etti.

Bengihan, Sendikanın yasa değişiklik önerilerini de sunduklarını ancak dikkate alınmadığını ifade etti.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda İşçi Sendikası Federasyonu'nun iki üyelik yeri bulunduğuna işaret eden Bengihan, Yasa'da düzenleme yapılmadığı takdirde, kamuda örgütlü diğer sendikalarla birlikte, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda yer almak maksadıyla federasyon kurma noktasında adım atacaklarını belirtti.

Bengihan, öğretmen, asker, memur ve polisin haklarını savunmak için temsiliyet istediklerini belirtti.

8 bin euro

İhtiyat Sandığına 8 bin euro hizmet alımı “danışmanlık” konusuna da değinen Bengihan, alınan kararın iptal edilip edilmediği ve başta böyle bir sözleşmeye niye imza atıldığı konusunda açıklama yapılmasını talep etti.

"10 yıldır terfi yapılmadı"

Bengihan, tayin, terfi ve yükselmelerin İhtiyat Sandığında 10 yıldır yapılmadığını, bunun çalışanın motivasyonu aşısından önemli bir etken olduğunu belirtti ve bunun neden yapılmadığının açıklanmasını istedi.

"İstihdam için adım atılmadı"

Devletin kalbinin 2008’den sonra İhtiyat Sandığında attığını, 2008’den sonra iş yükünün artması hasebiyle istihdamın da kaçınılmaz hale geldiğini anlatan Bengihan, ancak istihdam konusunda da adım atılmadığını söyledi.

Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ise Sosyal Güvenlik Yasası'nın (2008) çalışanın aleyhine olacak şekilde düzenlendiğini, 2008 sonrası kamuya giren herkesin Türkiye’deki emekli maaşı oranında maaş alacağını, ne polis ne de memur emeklilerinin geçinebileceğini söyledi.

Maviş Yasa'nın emeklilik maaşlarını aşağı çekeceğinden Yasa'ya “mezarda emeklilik” benzetmesini yaptıklarını kaydetti.

Sendikanın İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulundaki temsiliyetinin çalışanların haklarını korumak için olduğunu belirten Maviş, sendikalar olarak polis, memur ve öğretmenler için “huzurlu bir emeklilik” istediklerini kaydetti.

"2008 öncesi oranların kullanılmasını istiyoruz"

Emeklilik hesaplamalarının 2008 öncesi kullanılan oranlarla yapılmasını istediklerini belirten Maviş, “2008 sonrası göreve gelenlerin de ayni haklarla (oranlarla) emekli olmasını istiyoruz” dedi

Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, pek çok girişim yapmalarına rağmen İhtiyat Sandığı Yasası'yla ilgili adım atılmadığını böylece adaletsizliğin devam ettiğini söyledi.

Gökçebel de bazı fonların emeklilik maaşı ödeyemeyecek duruma geldiğinden 2008’de geçirilen Sosyal Güvenlik Yasası'yla çalışanın bazı emeklilik koşullarına mahkum edildiğini ifade etti.

“Emeklileri bekleyen tehlike şudur: Bu paralar burada eriyecek.” diyen Gökçebel, emeklilik maaşı hesaplamaları değiştiğinden bazı emeklilik maaşlarının asgari ücretin alında kalacağını söyledi.

Gökçebel, “Bu paranın işletilmemesi, dövizde tutulmaması, reel yatırımlara yönlendirilmemesi, fon yönetiminin doğru yapılmaması, 8 bin euroya buraya istihdam yapılmasının doğuracağı sonuç: 'Kusura bakmayın fon battı'. menfaatleri ona göre düzenleyeceğizdir”

Kamuda çalışan işçiler dışında ikramiyelerin yüzde 20 aşağıya çekildiğini de ifade eden Gökçebel, “Ne kadar yatırırsanız yatırın, sizden ne kadar kesilirse kesilsin, alacağınız ikramiye Fon'a yatırılan ortak paranın etkisinde olacak” dedi.

Gökçebel, İhtiyat Sandığı Danışma Kurulunun hiç toplanmadığını da söyledi.