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KTAMS: “İkinci Dalgaya Ne Kadar Hazır Olduğumuz Ciddi Ciddi Sorgulanmalı”

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KTAMS: “İkinci Dalgaya Ne Kadar Hazır Olduğumuz Ciddi Ciddi Sorgulanmalı”
KTAMS: “İkinci Dalgaya Ne Kadar Hazır Olduğumuz Ciddi Ciddi Sorgulanmalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 45 gün içinde pandemi hastanesi  yapılacağını açıklamasının üzerinden 47 gün geçmesine rağmen bu konuda hala daha hiçbir somut adım atılmadı” diyerek Pilli’den bu konuda açıklama istedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle   sağlık kurumlarında panik ve karmaşa yaşanmsına rağmen diğer birçok ülke ile kıyaslandığında pozitif vaka açısından ülkenin şanslı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm sağlık otoritelerinin olası bir ikinci dalga konusunda uyarılarda bulunurken ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de halka bu yönde uyarı yaparken, ülkenin ikinci dalgaya ne kadar hazır olduğunun ciddi ciddi sorgulanması gerektiğini ifade eden Bengihan, şöyle devam etti:

“Salgın sürecinde, ülkemizin sağlık altyapısı ve personel konusunda olası bir ikinci dalgaya hazır olmadığını açıkça gördük. Pandemi hastanesinin neresi olacağı ile ilgili büyük bir kaos yaşanmış, Dr. B.N.D.H. Uroloji, Noroloji ve Noroloji Yoğun Bakım Servislerinin Pandemi Hastanesine dönüştürülmesi ile bu servisler hastanedeki başka servislere taşınarak  tedavi gören hastalar ve bu servislerde görev yapan personel mağdur edilmişlerdir. Bu kritik süreçte Sağlık Bakanı keyfi nakil ve görevlendirmeler yaparak hemşirelerin moral ve motivasyonunun bozulmasına neden olmuştur. Birçok hemşire kendi servislerinden alınıp pandemi servisine görevlendirilerek ilgili servislerin hizmetlerinde aksama yaşanmasına neden olunmuştur. 

“SAĞLIK FONUNDA BİRİKEN 30 MİLYON TL’LİK KAYNAK…”

En yakınımızdaki örnekler  olarak Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta ikinci bir salgın olasılığına karşı süratle pandemi hastaneleri tamamlanırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 45 gün içinde pandemi hastanesi  yapılacağını açıklamasının üzerinden 47 gün geçmesine rağmen bu konuda hala daha hiçbir somut adım atılmamıştır. Sağlık Fonunda biriken 30 milyon TL’lik kaynağın  bu amaçla kullanılmamasının izahını Sağlık Bakanı Ali Pilli halkımıza yapmak zorundadır.”

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