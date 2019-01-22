KTAMS ile Kamu-İş grevi askıya aldı

KTAMS ile KAMU-İŞ, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki süresiz grevi askıya aldığını bildirdi.
Sendikaların ortak açıklamasına göre, 16 Ocak tarihinde başlatılan süresiz grev, bugün Başbakanlığın gönderdiği 2 odacının işe başlaması nedeniyle askıya alındı.
KTAMS ile KAMU-İŞ, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki süresiz grevi askıya aldığını bildirdi.
Sendikaların ortak açıklamasına göre, 16 Ocak tarihinde başlatılan süresiz grev, bugün Başbakanlığın gönderdiği 2 odacının işe başlaması nedeniyle askıya alındı.
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