KTAMS ile KAMU-İŞ İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde greve gidiyor

KTAMS ile KAMU-İŞ, 17 Nisan Pazartesi günü İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde tam gün grev yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) 17 Nisan Pazartesi günü İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde tam gün grev yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki personel sorununun çözümü konusunda hükümetin hiçbir adım atmaması nedeniyle sendikalarımız 17 Nisan Pazartesi günü İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün grev uygulayacaktır.” dedi.

Bengihan, konuyla ilgili basın açıklamasının ise saat 10.00’da Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yapılacağını bildirdi.