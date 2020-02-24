  • BIST 114.789
  • Altın 329,712
  • Dolar 6,1174
  • Euro 6,6396
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

KTAMS, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek

» »
KTAMS, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
KTAMS, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), üyelerinin görev başında darp edilmesini kınamak üzere yarın İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Sendikadan verilen bilgiye göre, geçen günlerde İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli tebliğ ve icra memuru KTAMS üyesi İskele’de görevi başında darp edildi.

KTAMS, şiddeti kınamak, tebliğ ve icra memurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek üzere yarın saat 10.30’da İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: "Brexit, adadaki sorunu çözebilir"24 Şubat 2020 Pazartesi 17:15
  • Anastasiadis, AB’a maraş konusunda mektup gönderdi24 Şubat 2020 Pazartesi 17:14
  • YKP'den TKPYG'ye ziyaret24 Şubat 2020 Pazartesi 17:07
  • Devlet hastanesinin diş hekimliği taşınıyor mu?24 Şubat 2020 Pazartesi 16:24
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı24 Şubat 2020 Pazartesi 15:51
  • Sigortalardan İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru24 Şubat 2020 Pazartesi 15:48
  • Meclis'te bugün ne konuşuldu?24 Şubat 2020 Pazartesi 15:30
  • Taçoy: "Kapalı Maraş, bir Dubai, bir Monta Carlo, bir Monaco olacak...”24 Şubat 2020 Pazartesi 15:25
  • Angolemli: "Koronavirüs için önlem alınmazsa çok zor duruma düşebiliriz”24 Şubat 2020 Pazartesi 13:42
  • Taçoy: Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar, Türkiyesiz başarı elde edemez24 Şubat 2020 Pazartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti