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KTAMS Kalkınma Bankası Yönetiminin Keyfi Ve Siyasi Hareket Ettiği Gerekçesiyle Eylem Yaptı

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KTAMS Kalkınma Bankası Yönetiminin Keyfi Ve Siyasi Hareket Ettiği Gerekçesiyle Eylem Yaptı
KTAMS Kalkınma Bankası Yönetiminin Keyfi Ve Siyasi Hareket Ettiği Gerekçesiyle Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı.

KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri, Banka önünde pankart açtı ve basına açıklamalarda bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “Bugün burada bulunmamızın nedeni Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, siyasi ve duyarsız davranışlarını protesto etmektir” dedi.

MEVZUATIN GÜNCELLENMESİ 

Banka’nın kuruluş, görev ve çalışma esaslarıyla ilgili mevzuatının güncellenmesi için uzun zamandır mücadele verdiklerini belirten Bengihan, ancak Banka Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün sürekli oyalama ve ötelemesi ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

“KREDİLERDE SIKINTI”

Banka Yönetim Kurulunu krediler konusunda da eleştiren Bengihan, verilen kredilerin geri dönüşünde uzun bir süredir büyük sıkıntılar bulunduğunu ve Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derecede akrabalarına kredi verilmesinin söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Bengihan, “Bunlar asla duyarsız kalabileceğimiz bir durum değildir. Hem ülkenin sorumlu sendikacılık anlayışına sahip olduğumuz için hem de bankada çalışanların geleceklerinin güvence altına olması gerektiği için sessiz kalamazdık” dedi.

“MOBBİNG”

Güven Bengihan, Banka Genel Müdürünün ayrıca çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığı, çalışanları kadrolarında belirtilen görevleri dışında çalıştırdığı, mobing uyguladığının da kendilerine gelen bilgiler arasında odluğunu belirtti.

ÖZERSAY İLE RANDEVU TALEBİ

Sorunları aktarmak için Kalınma Bankasından sorumlu olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan randevu talep ettiklerini de kaydeden Bengihan, Özersay’ın sorunların aktarılması için talep edilen randevuya cevap vermediğini de söyledi.

YÖNETİM KURULU

Banka Yönetim Kurulunda görev yapacak olanların banka tecrübesi olması gerektiğini ifade eden Bengihan, Kalkınma Bankası  Yönetim Kuruluna görevlendirmelerin siyasi bir şekilde yapılmakta olduğunu ve alınan kararların da siyasi etki altına alındığını savundu.

Bengihan, taleplerinin Bankanın kredilendirmeleri doğru amaçlar için yapması, mevzuatının güncellenmesi olduğunu kaydetti, mobing veya baskı yapıldığı yönde kendilerine şikayet gitmesi halinde tüm yasal eylem haklarını kullanacakları söyledi.

AÇIKLAMA

Eylemde, Sendikanın basın açıklaması KTAMS Genel Sekreter Serman Yiğit tarafından okundu.

Açıklamada, “Genel Müdür, Banka mevzuatı kapsamında kendisine geniş hareket alanı yaratan unsurları dikkate alırken personelin görev, yetki ve sorumlulukları, özlük hakları ile ilgili maddeleri ise ayak bağı olarak görmektedir” denildi.

Açıklamada, Genel Müdürün, hiyerarşik yapıyı hiçe sayarak iş akışını ve çalışma barışını bozduğu, 
ek çalışma ödeneğinin talep edilmesini kişisel bir hareket olarak yorumladığı ileri sürüldü.

KTAMS açıklamasında, “Kalkınma Bankası çalışanları, yukarda ifade edilen ve çalışma hayatında huzursuzluklara, motivasyon kaybına neden olan yönetim anlayışının ve bu şekilde keyfi bir yönetime fırsat veren, çağ dışı mevzuatın bir an önce değiştirilmesini talep etmektedir.  45/92 sayılı Banka Kuruluş yasası ve 33/93 sayılı Banka Teşkilat Yasası ve bu yasalar tahtında çıkarılan tüzükler günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevselliğini yitirmiştir” denildi.

TALEPLER

Açıklamada, Bankanın yasal altyapısındaki düzenlemelerde Sendika ile hareket edilmesi; Yönetim Kurulu’na atanma şartları, görev, yetki ve sorumlulukları Bankalar Yasasına uygun hale getirilmesi; Banka iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları için yasal düzenleme yapılması; Bankanın Merkez Bankası’nın denetimine hazırlanması; Banka Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına uyum sağlayacak şekilde güncellenmesi; KKTC Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü yerine Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün uygulanması; Banka personelinin niteliklerini artırması amacıyla eğitim yönetmeliğinin çıkarılması;  sicil değerlendirme işlemlerinin Kamu Performans Değerlendirme Tüzüğüne uygun biçimde gerçekleştirilmesi; Bankaya yapılacak istihdamlarda fırsat eşitliğine ve objektif kriterlere dayalı adil bir yöntem uygulanması talep edildi.

Açıklamada ayrıca “söz konusu uygulamalar ve yönetim anlayışının devam etmesi durumunda yasal çerçevede her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı ilan ederiz” denildi.

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