KTAMS, KAMU-İŞ Ve KAMUSEN: Oluşacak Tüm Olumsuzluklardan Hükümet Edenler Sorumludur

KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMUSEN, ek mesai yapan işçilerle ilgili ortak basın açıklaması yaptı, “emekçilerin durumu artık dayanılmaz bir hal almıştır” dedi.

Bu ülkede, gerek sağlık alanında gerek cezaevi gerekse limanlarda, normal çalışma saatlerinin dışında ek mesai yaparak alın teri döken emekçilerin durumu artık dayanılmaz bir hal almıştır.

Meclis’te bir sandalye daha fazla almak adına adeta gözü dönen hükümet ise burnunun ucundaki sorunları görmemekte bilinçli bir ısrar içindedir.

Bu tutum toplumun her kesimini içinden çıkılamaz sonuçlara sürüklerken, kendi koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışanlara gösterdiğimiz iyi niyetin vadesi de dolmuştur.

Hem devletin hem de vatandaşların işlerinin aksamaması için karşılığını almadıkları halde onlarca saat ek mesai yapan emekçiler, psikolojik ve fiziki anlamda tükenme noktasına gelmiş, tüm bunların yanında bir de yaşanan ekonomik kriz ve alım gücünün de düşmesiyle maddi bir çöküş içine girmiştir.

Hükümet edenlere günlerdir yaptığımız çağrılar cevapsız kalmış, ek mesailerin ödenmesi konusunda bizi çağırarak bir takvimlendirme yapılması talebimiz karşılık görmemiştir.

Halkımız bilsin ki; tüm bunların sonucunda Pazartesi itibariyle başlayacak olan ‘ek mesaiye gitmeme’ eylemimizin sonucunda oluşacak tüm olumsuzluklardan hükümet edenler sorumludur.

Bizler gerek kamuda gerekse özel sektörde ter döken hiçbir emekçiyi ayırmadan toplum adına mücadele ederken, bu mücadeleyi ve iyi niyeti görmek istemeyen hükümetin sorumsuzluğunun faturası maalesef yine halkımıza kesilecektir.

Çünkü hükümet, bu ülkenin kaynaklarını vatandaşına ve emekçilerine değil, seçim ve oy uğruna yandaşlarına peşkeş çekmeye hiç utanmadan devam etmektedir.

Maaşlarını bir tamam almadan tek bir gün dahi Meclis’e ayak basmayacağından adımız gibi emin olduğumuz siyasilerin, onlarca saat ek mesai yapan emekçilere aylardır tek kuruş vermemeyi reva görmesi, aslında yaptıkları siyasetin tamamen bireysel olduğunu da ıspatlamaktadır.

Bilinsin ki, KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMUSEN olarak özellikle sokakta yaptığımız mücadeleler,şimdilik kendilerini garanti altında hisseden bu siyasileri, çok kısa sürede oturdukları rahat koltuklardan edecektir.

KTAMS KAMU-İŞ KAMUSEN