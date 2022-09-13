KTAMS, Kamu-Sen: Eylemlilik süreci yarın Cumhurbaşkanlığı önünde devam edecek
KTAMS ve Kamu-Sen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın sözlü yarışma sınavlarında şeffaflıktan uzaklaşması karşısında sendikaların başlatmış olduğu eylemlilik sürecinin yarın Cumhurbaşkanlığı önünde devam edeceğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın 17 yıllık teamülü yok sayarak sözlü yarışma sınavlarında şeffaflıktan uzaklaşması karşısında sendikalarımızın başlatmış olduğu eylemlilik süreci yarın (14.09.2022) 09:30’da Cumhurbaşkanlığı önünde devam edecek.
Bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanını atayan kişi olarak Sn. Tatar’a KHK Başkanının bu kabul edilemez tutumunu, kendisinin talimatı ile mi ortaya koyduğunu sorarak bilgi talep edeceğiz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.