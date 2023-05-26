KTAMS, kamuda ek mesailerin ödenmemesi halinde ek mesaiye kalmama çağrısı yapacak

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamuda 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar şubat ayı ek mesailerinin ödenmemesi halinde, ek mesaiye kalmama çağrısı yapacaklarını duyurdu.

Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Yasası ek mesai ödemelerinin en geç bir ay içinde ödenmesini emretmesine rağmen, ilgili yasalara uyulmadığını ve ek mesai ödemelerinin 3-4 ay gecikmeyle yapıldığını kaydetti.

“Çalışanlar, ailesinden ve sosyal yaşantısından ödün vererek ek mesaiye kalmaktadır. Çalışanların gösterdiği sorumluluğu ne yazık ki yetkililer göstermemektedir. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından sendikamıza birçok kez söz verilmesine ve hatta geçmişte bu konuda takvimlendirme protokolü yapılmasına rağmen, şubat ayı ek mesaileri hala ödenmemiştir” diyen Bengihan, çalışanların daha fazla mağdur edilmemesi adına, 29 Mayıs Pazartesi mesai bitimine kadar şubat ayı ek mesailerinin ödenmemesi halinde KTAMS üyelerine ek mesaiye kalmama çağrısı yapacaklarını dile getirdi.