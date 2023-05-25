KTAMS, “kötü gidişe dur demek” için yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede kontrolsüz nüfus artışıyla birlikte suç artışlarının yaşandığını belirterek, “İnsanlarımızın can güvenliği endişesini günden güne artırmaktadır” dedi.
Bengihan, ülkedeki “kötü gidişe dur demek” için yarın İçişleri Bakanlığı önünde saat 10.30’da protesto eylemi yapılacağını söyledi.
Bengihan, açıklamasında, “Ülkemize kontrolsüz nüfus akışına bağlı olarak artan suç olayları, insanlarımızın can güvenliği endişesini günden güne artırmaktadır. Nüfus akışına paralel olarak Hükümetin izlediği vatandaşlık politikası Kıbrıslı Türk kimliğini, kültürünü, iradesini yok olma noktasına getirmiştir” dedi.
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