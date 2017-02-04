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KTAMS, KTÖS VE KTOEÖS: Vicdansızlık ve sorumsuzluk

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KTAMS, KTÖS VE KTOEÖS: Vicdansızlık ve sorumsuzluk
KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2017 yılının asgari ücretini 2020 TL olarak belirlemesini ve çalışanların eline de net 1757.40 TL geçecek olmasını “büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk” olarak gördüğünü açıkladı.

KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2017 yılının asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak belirlemesini ve çalışanların eline de net 1757.40 TL geçecek olmasını “büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk” olarak gördüğünü açıkladı.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan dövizdeki artış nedeniyle hayatın yüzde 40 oranında pahalılandığını belirterek, UBP-DP azınlık hükümetinin temel tüketim maddelerine uygulamış olduğu zamlar yetmezmiş gibi birde tüm harçlara ve pullara artış yapmasıyla toplumun sefalet düzeyine geriletildiğini savundu.
Dövizde meydana gelen artış karşısında önlem alması, halkını koruması gereken hükümetin, her gün yeni zam kararları alarak halkını her geçen gün fakirleştirdiği ileri sürülen açıklamada, “Azınlık hükümeti tarafından asgari ücrete net 161.82 TL'lik komik bir artış yapılırken aynı gün  halkla alay edercesine tüp gaza zam yaparak, elektriğe de zam yapılacağının duyurulması hükümetin işçi düşmanı olmasının yanında halk düşmanı olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir” denildi.

Ülkede dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için minimum düzeyde yapması gereken zorunlu  gıda harcamasının 1794 TL olduğu bir dönemde son uygulanan asgari ücretle bir işçinin eline net 1757.40 TL geçeceği ve açlık sınırının altında kalacağı belirtilen açıklamada, “Azınlık hükümetinin uygulamış oluğu zamlar  ve yanlış ekonomi politikaları karşısında halkımız her geçen gün fakirleşmektedir” denildi.

Sendikalar, “Hükümetin, alım gücü bakımından çok zor koşullarda olan asgari ücretliye reva gördüğü 2020 TL'lik sefalet ücretini sendikalarımız asla kabul etmemektedir” diyerek, yeni asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi şubat ayı olarak uygulanırken, vergi muafiyetlerinin ocak ayındaki asgari ücret üzerinden hesaplanacak olmasının da UBP-DP hükümetinin halkına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Ortak açıklamada, “Sendikalarımız, UBP -DP azınlık hükümetinin uyguladıkları zamlara ve işçi düşmanı icraatlarına karşı tüm gücümüzle mücadele vereceğimizi belirtir, halkımızın daha iyi bir yaşama ve çalışanlarında hak ettiği bir düzene kavuşması için mücadele vereceğimizi vurgularız” denildi.

 

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