KTAMS, mahkemelerdeki tebliğ ve icra memurluğu eksikliğine dikkat çekti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), mahkemelerde yaşanan tebliğ ve icra memurluğu eksikliği nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan , 15 Ekim’e kadar tebliğ ve icra memurluğu münhali için sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacaklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuşmasının başında, dün yaşanan iş kazasından duyduğu üzüntüyü belirterek, “iş cinayeti” diye nitelendirdiği olayda hayatını kaybeden Mehmet Ali Bodaloğlu isimli işçinin ailesine başsağlığı diledi.

Bengihan, mahkemelere tebliğ ve icra memuru personeli istihdam etmek için 2 yıl önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhale çıkmasına rağmen, münhalin yapılmaması kaynaklı yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve ilgililere uyarıda bulunmak için toplandıklarını kaydetti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN SON KALESİ”

Mahkemelerin adaletin sağlandığı, toplumun güvendiği ve Kıbrıslı Türklerin “son kalesi” olduğunu ifade eden Bengihan, “Geç gelen adalet, adalet değildir” vurgusu yaptı.

Ada genelinde 24 tane tebliğ ve icra memuru olduğunu dile getiren Bengihan, yasadaki kadro sayısının 42 olduğuna dikkat çekti. Memur sayısının 10 yıl önce yenilendiğini ifade eden Bengihan, 10 yılda ülkedeki nüfus sayısında yaşanan artışa işaret etti.

Tebliğ ve icra memurlarının büyük özveri ve fedakârlığın, artan iş yükü karşısında yeterli olamadığını belirten Bengihan, bu durumun çalışanların huzursuzluk yaşamasına neden olduğunu kaydetti.

“YILDA 7 BİN İCRA”

Yılda 7 bin icra olduğunu, bunun 4 bin tanesinin gerçekleşemediğini ifade eden KTAMS Başkanı Bengihan, 4 bin kişinin 1 yıldır bekletilen dosyaları nedeniyle mağduriyet yaşadığını anlattı.

2 yıl önce artan iş yükü nedeniyle münhale çıkıldığını ancak münhale başvuran 1 kişinin suç örgütü bağlantısı olduğu gerekçesiyle sınavın yapılamadığını savunan Bengihan, söz konusu kişinin kazanması ihtimalinden endişe duyulduğunu kaydetti. 2 yıldır sorunun çözülmemesini eleştiren Bengihan, idarenin ihmali olduğunu belirtti.

Bengihan, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın talepte bulunmasına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu ve idarenin söz konusu kişiyle ilgili sorunu çözmemesi nedeniyle sınavın yapılamadığını kaydetti.

Gümrük Dairesi’nin sınavıyla ilgili de aynı sorunun yaşandığını dile getiren Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanını arayarak, 50 bine yakın tebliğin belli bir kısmının yapılamadığını ve icranın 4 bin tanesinin gerçekleştirilemediğini aktardıklarını söyledi.

Mahkeme kararlarının personel eksikliği nedeniyle yerine getirilemediğine dikkat çeken Bengihan, 2 yıldır münhalin böyle bir gerekçeyle bekletilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Halkın yaşadığı mağduriyete işaret eden Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tebliğ ve icra memurluğuyla ilgili sınavı yapmasını talep etti.

“2 YILLIK İHMAL OLAMAZ”

“Sorun idarededir. İdarenin ihmali var. 2 yıllık bir ihmal olamaz” diyen Bengihan, bunun beceriksizlik olduğunu savundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanının, sınavın tarihini belirleyip, gerekli istihdamı yapmasının elzem olduğunu dile getiren Bengihan, tebliğ ve icra memurlarının araç eksikliği nedeniyle zaman zaman kendi araçlarını kullandığını ifade ederek, “Bu devletin içinde olduğu acizliği gösterir” şeklinde konuştu.

“Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o makamlarda oturma hakkı yoktur” diyen Bengihan, 15 Ekim’e kadar tebliğ ve icra memurluğu münhali için sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacaklarını bildirdi.

KTAMS Başkanı Bengihan, mahkemelerde yaşanan bina, altyapı ve personel eksikliğine de değinerek, “Demek ki halka hizmet değil, ayrıcalıklı bazı kesimlere hizmet etmek için o koltuklara oturdunuz” iddiasında bulundu.

Tepkilerinin adaletin daha fazla gecikmemesi için olduğuna vurgu yapan Bengihan, “Bizim gailemiz adalet gailesidir” dedi. İlgilileri göreve çağıran Bengihan, “Kimse bizim iyi niyetimizi, sabrımızı sınamasın. İyi niyetimiz zafiyet diye algılanmasın” ifadelerini kullandı.