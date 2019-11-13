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KTAMS, Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı: “Kindar bakan istemiyoruz”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Maliye Bakan Amcaoğlu’nun sendika ve sendikaya bağlı Memurlar Kooperatifi’ne (ME-KOOP) yönelik kindar tavır sergilediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
KTAMS, Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı: “Kindar bakan istemiyoruz”

153 tane sivil toplum örgütünden aidat kesintisi yapan Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin sadece ME-KOOP yatırımlarını durdurduğuna işaret edilerek, bakana “eleştiriye tahammülsüz” ve “sendikaya karşı kin güden bir tavır sergiledi” eleştirisi yapıldı


“Kindar Bakan İstemiyoruz” pankartı açan KTAMS ve ME-KOOP yetkilileriyle üyeleri, Amcaoğlu’nu, kamu işçi ve çalışanlarından yapılan yüzde 2’lik kesintinin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesini kişisel aldığı ve kabullenemediğini iddia etti.


BENGİHAN


KTAMS Başkanı Güven Bengihan, göreve geldiği zaman sendikalarla iş birliği içerisinde çalışacağı, iş yapmak için geldiğini ve hiçbir art niyeti olmadığını söyleyen Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun şimdi ise eleştiriye tahammülsüz ve sendikaya karşı kin güden bir tavır içine girdiğini söyledi.


Bengihan, 153 tane sivil toplum örgütünden aidat kesintisi yapan Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin sadece ME-KOOP yatırımlarını durdurmasına hiçbir gerekçe gösterilmediğini ifade ederek, bakanın bu talimatı vererek İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını ve suç işlediğini belirtti.


Gerekli yasal yollara da başvurcaklarını söyleyen Bengihan, İyi İdare Yasası’na göre “yasanın, kişi ve kurumları İdarenin yasadışı ve yanlış uygulamalarına karşı koruduğu” ve “gerekçe sunulmadan hiçbir talimatın verilemeyeceği” ve “keyfi uygulama yapılamayacağı” maddelerini hatırlattı.


Bengihan, 14 Kasım’da KTAMS’ın 63. yılını kutlayacağını da anımsatarak, “Sendikamız 63 yıl boyunca hiç kimseye biat etmemiş ve hiç kimseye oyun eğmemiştir” ifadelerini kullandı. Bengihan, gerekli düzenlemenin makul bir sürede yapılmaması halinde hem yasal, hem eylemsel boyutta mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.


BARÇIN


Bengihan’ın konuşmasının ardından ME-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın hazırlanan yazılı açıklamayı okudu.
Barçın, KTAMS’ın Sendikal Platform ile birlikte üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak adına Anayasa Mahkemesi’nde açmış olduğu davayı kazanıp, buna binaen geriye dönük ödemelerin Maliye Bakanlığı tarafından bir an önce yapılması talebiyle Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptığını hatırlattı. Barçın, bu basın açıklaması sonrası Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun aynı gün Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne bizzat giderek Memurlar Kooperatifi’nin üye aidatlarının Maliye tarafından kesilmesi işleminin durdurulması talimatını verdiğini söyledi.


Devrim Barçın, demokratik teamüllere sığmayan ve kindar bir tutumla verilen bu talimat sonrası kooperatifin önce diyalog yolunu seçtiğini ve gerek Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, gerekse Merkez Bankası öznelinde girişim başlattığını kaydetti. Barçın, 300’e yakın kişinin birikim yaptığı ifade edilmesine karşın Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun kindar tutumunu sürdürerek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ile Merkez Bankası’nın uyarılarını dikkate almadığı ifade etti.


Barçın “Maliye Bakanlığı tarafından bizlere hiçbir yazılı bildirim yapılmadan, yıllardır yapılan bu kesintilerin bir tek ME-KOOP’a durdurulmasının İyi İdare Yasası’na aykırı olduğunu düşünen kooperatifimizin konuyu yargıya taşıyacağını belirtir, tüm toplumumuzu ülkemizdeki özyönetim irademizin yegâne kaynağı olan kooperatiflere sahip çıkmaya davet ederiz.” dedi.

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