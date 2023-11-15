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KTAMS, Meclis'te uyarı grevi yapacak...

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KTAMS çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yarın Meclis’te uyarı grevi yapacak.
KTAMS, Meclis'te uyarı grevi yapacak...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yarın 09.30-10.30 saatleri arasında Meclis’te uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Bengihan açıklamasında “Son günlerde yöneticiler tarafından Cumhuriyet Meclisi çalışanları arasında yaratılan ayrımcılık çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olmaktadır. Yaşanan bu ayrımcılığın ileride kamu geneline örnek teşkil ederek kamu düzeninin bozulacağı kanaatinde olan sendikamız, bu konuya dikkat çekmek üzere yarın 09.30-10.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meclisi’nde 1 saatlik uyarı grevi uygulayacaktır” dedi.

Konuyla ilgili basın açıklamasının 10.00’da Meclis önünde yapılacağı belirtildi.

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