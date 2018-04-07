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KTAMS: "Müşavirlik Yasası beklentileri karşılamıyor"

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası açıklama yaparak müşavirlik yasasının beklentileri kaşılamadığını ifade etti
KTAMS: "Müşavirlik Yasası beklentileri karşılamıyor"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzalı açıklamada “Şu an mevcut yasa ile üst kademe yöneticisi atanan kişilerin yöneticilik görevi ifa ederken altında görev ifa eden personelin terfilerini, performans değerlendirme forumlarını onaylarken şimdi o kişilerin altında bir göreve döndürülmeleri ile kamuda hiyerarşi bozulacak ve gizli müşavirlerin doğmasına sebep olacaktır” denildi.

Açıklama şöyle:

“Müşavirlik Yasası olarak addedilen 53/1977 Sayılı Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerin Atanması Hakkındaki yasada yapılması öngörülen değişiklik, dörtlü hükümet tarafından geçen hafta içerisinde Cumhuriyet Meclisine sevk edilmiştir.

Başbakanlıkta yetkili sendika olarak teknik kurul toplantılarına katıldığımız toplantılarda yapılmak istenen müşavirlik değişiklik yasası ile murat edilenle yapılmak istenenin birbirini karşılamadığını ve kamuda ciddi sıkıntıların baş göstereceğini ve gizli müşavirlerin yaratılacağını ifade ederek oylamada değişiklik yasa tasarısına ret oyu vermiştir.

İlgili yasada ciddi anomaliler bulunmakla birlikte hükümetin değişiklik yasası yürürlüğe girmeden kamu görevlileri arasından ilk kez üçlü kararname ile üst kademe yönetici ataması ise bu anomalileri daha da artırmış ve UBP-DP dönemindeki mevcut atanan kişiler ile aynı hukuki statüye sahip yeni kamu görevlileri yaratılmıştır.

Mevcut değişiklik yasa tasarısında yasa yürürlüğe girmeden önce Şube Amirlikleri kadrolarının altında görev ifa edip üst kademe yöneticiliğine atananların 17 B Şube Amirliği baremi ile eski görevine dönmeleri, Şube Amirliği kadrolarında görev ifa ederken atananların ise üst kademe yöneticiliği yaparken çektiği baremden yani barem 18A ve/veya barem 19’dan eski görevine dönmesi öngörülmekte olup değişiklik yasasından sonra atanıp görevden alınanların ise eski baremleri ile eski göreve dönmeleri öngörülmekte ve yine atamalar arasında kişiler arasında eşitsizlik yaratılmaktadır. Yasa yürürlüğe girmeden önce atananların eski göreve döndükleri kadronun bareminin üstünde bir barem ile işe dönmesi ile kamuda eşit işe eşit ücret prensibinde de ciddi sıkıntılar doğacağı göz ardı edilmektedir. Müsteşar maaşı ile şube amirliği görevinin ifa edilmesinin ise anomalilerinden ve kamudaki hiyerarşiye vereceği zarar ise gün gibi ortadadır.

Şu an mevcut yasa ile üst kademe yöneticisi atanan kişilerin yöneticilik görevi ifa ederken altında görev ifa eden personelin terfilerini, performans değerlendirme forumlarını onaylarken şimdi o kişilerin altında bir göreve döndürülmeleri ile kamuda hiyerarşi bozulacak ve gizli müşavirlerin doğmasına sebep olacaktır.

Sendikamız KTAMS çözüm önerisi olarak kamu reformu çerçevesinde artık müdürlüklerin liyakata dayalı bir sınav sistemi ile Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmasını öngörmektedir. Bu geçiş döneminde ise Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası’nda bir değişiklik yapılarak burada yeni kadrolar oluşturularak mevcut müşavirleri de kapsayacak şekilde görevden alınan herkesin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından bu kadrolara atanarak müşavir olanların işleme iradesinin siyasilerin iki dudağı arasından alınması gerekmektedir"

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