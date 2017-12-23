KTAMS neden seçimlerle 7 aylık bir sürenin heba edildiğini düşünüyor?

“Seçimlerle 7 aylık süre heba edildi”

Sendika temsilcileri, 2017 yılının özel sektör çalışanları için zulüm , kamu çalışanları açısından da çok zorlu bir yıl olduğunu kaydetti. Sendika yetkilileri,Hükümeti ise bu zulme seyirci kalmakla suçladı.

Kaptan: “Özel sektör çalışanları için zulüm yılı oldu”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 2017’nin özel sektör çalışanları için zulüm yılı olduğunu, kamu çalışanları açısından da çok zorlu bir yıl olduğunu kaydetti.

"Dövizdeki patlamalar temel tüketim maddelerine yansıdı"

Dövizdeki patlamalar nedeniyle anormal şekilde temel tüketim maddeleri, akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlar karşısında hükümetin acizlik sergilediğini vurgulayan Kaptan, özel ve kamu çalışanlarının sorunlarına çare üretecek basireti gösteremediğine vurgu yaptı.

"Özel sektör tarihte ilk kez açlık sınırının altında çalıştırıldı"

Özel sektör çalışanlarının tarihte ilk kez açlık sınırının altında çalıştırıldığına dikkat çeken Kaptan, “Maalesef asgari ücret tespit komisyonu bu sorunları çözecek yeni bir asgari ücret belirlemekte oldukça başarısız oldu ve çalışanları kaderleri ile baş başa bıraktılar” dedi.

“Hükümet edenler gerekli adımları atmalı”

Kaptan, erken genel seçimler sonrasında başa gelecek olan yeni hükümetin, gerek ekonomik konulardaki sorunları çözecek adımlar atılması, gerekse Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte paralele hareket edecek hükümet modelinin oluşmasının temenni olduğunu dile getirdi.

Felek: “Asgari ücretli sadece yaşam mücadelesi verdi”

2017 yılının özellikle son iki ayında dövizdeki hızlı yükseliş nedeniyle hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının zorlu bir yıl geçirdiğine vurgu yapan Dev-İş Başkanı Hasan Felek ise, “Dar gelirli çalışanlar çok büyük zora girmiştir” dedi.

“2017 hiç parlak bir yıl olmadı”

Asgari ücretli çalışanın açlık sınırının çok ötesinde sadece yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakıldıklarına değinen Felek, 2017 yılının ne sendikalar ne de çalışanlar açısından parlak bir yıl olmadığını söyledi.

"İş kazaları, kayıt dışılık artarak devam etti"

Asgari ücretin iki defa belirlenmesine karşın yine açlık sınırının altında kaldığının altını çizen Felek, artarak devam eden iş kazalarının yanı sıra artan kayıt dışılığında emek sömürüsü adına üzücü bir boyuta ulaştığını ifade etti.

"Bazı işveren örgütler insan haklarına aykırı öneriler yaptı"

Felek, “Bazı işveren örgütleri de yurt dışından gelen yabancı iş gücü için kendi ülkelerindeki ücretleri almaları önerisi yaptı ki bu ne insan haklarına uygun ne de yerli iş gücünün insani şartlarda hayatlarını sürdürecek maaş temelinde uygundur. Zaten var olan asgari ücret açlık sınırının altında bir de yabancı iş gücünün geldiği ülke üzerinden asgari ücret belirlenirse hiç parlak bir iş yaşamından söz edemeyiz” dedi.

"İş kazalarının azaldığı, asgari ücretin yaşanabilir olduğu bir ekonomi isteği"

2018’in çalışanlar açısından her ne kadar zor olsa da umut vadeden bir yıl olması temennisinde bulunan Felek, “Sendikalaşmanın arttığı iş kazalarının olmadığı, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir seviyeye gelmesi temennisi en büyük umudumuz” şeklinde konuştu.

Atan: "Dövize endeksli KKTC ekonomik kaos yaşandı"

2017 yılının dövizdeki yükseliş nedeniyle ne çalışanlar ne de vatandaş açısından hiç iç açıcı geçmediğinin altını çizen Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, ülkede her şeyin dövize endeksli olduğu için büyük bir kaos ortamı yaşanmasına rağmen hükümet edenlerin de buna sadece seyirci kalmasını eleştirdi. Atan 2017 yılının Kıbrıs Türk toplumu ve ekonomisi için kara bir tablo olarak kalacağını kaydetti.

“Seçimlerle 7 aylık süre heba edildi”

2018 yılının seçim yılı olması nedeniyle 7 aylık bir sürenin heba edildiğine de dikkat çeken Atan, “Bütçe geçmedi, hayat pahalılığı artışı oldu ve bu insanların maaşına yansımayacak. Eğer yansırsa özel sektörde alacakları olanlar bir kenara itilmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Meclis’te sadece parmak kaldıran vekil değil, icraat yapan vekil istiyoruz”

Vatandaşın artık içinde bulunulan mevcut sistemsiz düzene dayanacak gücü kalmadığına vurgu yapan Atan, artık Meclis’te de vatandaşın geleceği için çalışacak gerçekten icraat yapacak vekilleri görmek istediklerinin altını çizdi. Atan, artık sadece parmak kaldıran vekillerin değil, icraat yapan vekillerin hükümetin başında olması gerektiğini ifade etti.

“Yeni sistem birçok oyun yanmasına neden olabilir”

Yeni seçim sistemi nedeniyle vatandaşın kafasının oldukça karıştığına da işaret eden Atan, birçok oyun yanacağı tereddüdünü de dile getirdi. Yetkililerin vatandaşın yeni seçim sistemi ile ilgili bilgilendirmesinin gerektiğini savunan Atan, seçimlerin kaosa neden olabileceği uyarısında da bulundu

(Özlem Çimendal, Yeni Bakış)