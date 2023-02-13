KTAMS: Ocak 2023 açlık sınırı 11 bin 932 TL

KTAMS, 31 Ocak 2023 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11.932 TL olarak açıkladı. Rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 11.932 TL olarak hesaplanmıştır.

Açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 11.932 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 101,05 TL, aylık 3031,50 yetişkin bir erkek için günlük 106,44 aylık 3193,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 113,39 aylık 3401,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 76,85, aylık 2305,50 TL’dir.

31 Ocak 2023

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 101,05 3031,50 Yetişkin Erkek 106,44 3193,20 15-19 Yaş Çocuk 113,39 3401,70 4-6 Yaş Çocuk 76,85 2305,50 Toplam 397,73 11932 AÇLIK SINIRI 11932

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 11.932 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62 enflasyon meydana gelmiştir.

Güven Bengihan

Başkan