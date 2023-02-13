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KTAMS: Ocak 2023 açlık sınırı 11 bin 932 TL

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KTAMS, 31 Ocak 2023 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11.932 TL olarak açıkladı. Rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 11.932 TL olarak hesaplanmıştır.
KTAMS: Ocak 2023 açlık sınırı 11 bin 932 TL

Açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 11.932 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 101,05 TL, aylık 3031,50 yetişkin bir erkek için günlük 106,44 aylık 3193,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 113,39 aylık 3401,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 76,85, aylık 2305,50 TL’dir.

31 Ocak  2023

Zorunlu Gıda HarcamalarıGünlükAylık
Yetişkin Kadın101,053031,50
Yetişkin Erkek106,443193,20
15-19 Yaş Çocuk         113,393401,70
4-6 Yaş Çocuk76,852305,50
Toplam397,7311932
   
AÇLIK SINIRI 11932

 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 11.932 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün  Ocak   ayında         %2.62  enflasyon meydana gelmiştir.

Güven Bengihan

Başkan

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