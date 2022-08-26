KTAMS, Oslo’daki çalıştaya katıldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 23-26 Ağustos tarihlerinde Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen “Cezaevi Çalışanlarının Psikolojik Stres Reaksiyonları ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu” konulu çalıştaya katılarak ülkedeki cezaevleri konusunda bildiri sundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yayımlanan açıklamaya göre, EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikası) ve Norveç Cezaevi Hizmetleri Sendikası’nın düzenlediği çalıştaya sendika adına Başkan Güven Bengihan ve Mali Sekreter Gökhan Tozan katıldı.

Ayrıca, Norveç parlamentosu da ziyaret edilerek İşçi Partisi ve Sosyalist Parti yetkilileriyle cezaevleri konusunda görüşme yapıldı.

Çalıştayda, cezaevi çalışanlarının maruz kaldığı travma ve stres bozukluğuyla, mahkumların topluma kazandırılması ve denetimli serbestlik konularında katılımcıların kendi ülkelerindeki uygulamalarla ilgili sundukları raporlar üzerinde tartışmalar yapılarak görüş ve öneriler sunuldu.

Sunulan raporlardaki saptamalarda cezaevleri fiziki altyapısına ve istihdama daha fazla yatırım yapılması, güvenliğin sağlanması ve insan onuruna yaraşır bir yapı oluşturulması, insan haklarını ihlal eden, şiddet içeren saldırgan kontrol yöntemleri yerine çağdaş tedbirler alabilmek için teknoloji kullanımının güçlendirilmesi, insan hakları, şeffaflık ve rehabilitasyon gibi önemli değerlerin tüm uygulamalarda dikkate alınması konuları üzerinde mutabık kalındığı açıklandı.

KTAMS, sunduğu bildiride, cezaevi çalışanlarının mevcut şartlar altında en iyi hizmeti vermeye çalışırken devletin de sorumluluklarını yerine getirmesi, hem mahkûmlara hem de cezaevi çalışanlarına insan onuruna yaraşır bir ortam sağlaması, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığını ve güvenliğini koruyucu önlemler alması gerektiğine vurgu yaptı.