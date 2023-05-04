  • BIST 4.528,01
  • Altın 1279.765
  • Dolar 19.4801
  • Euro 21.5962
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

KTAMS, “partizanca istihdam yapıldığı gerekçesiyle” hükümeti protesto etti

» »
KTAMS, hükümetin seçim öncesi partizanca istihdam yaptığını öne sürerek, “fırsat eşitliğine aykırı olarak devlete geçici işçi statüsünde istihdam yapıldığı" gerekçesiyle hükümeti protesto etti.
KTAMS, “partizanca istihdam yapıldığı gerekçesiyle” hükümeti protesto etti

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastanelerde personel eksikliğinden kaynaklı hizmet sıkıntısı yaşandığını, buna rağmen Maliye Bakanı’nın personel alımına onay vermediğini öne sürerek, “Sizin partinizin koltuklarını garanti altına almak için yapacağınız 70 tane istihdam, bu ülkenin sağlık sisteminden, halkın sağlık hizmeti almasından daha değerlidir demek ki. Bunu halkımız görsün” dedi.

Bengihan, 70 tane istihdamın şu anki maaşlara göre aylık maliyetinin 2 milyon 100 bin TL olduğunu, temmuzda eklenecek hayat pahalılığından sonra bunun maliyetinin 1 buçuk katına çıkacağını söyledi.

“Seçim yasaklarını 60 günden 30 güne istihdam yapmak için mi çektiniz?” diye soran Bengihan, bu konunun üzerine gidilmesi ve hesap verilmesi için muhalefete de çağrıda bulundu.

Bengihan, her türlü belgesi olmasına rağmen, eşit puan alan gençlerin bile kadro eksikliğinden dolayı işe alınmamasına rağmen “iktidar partilerinin bayrak sallayıcılarının işe alındığını” savunarak, “Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalıyorsunuz, umutlarını çalıyorsunuz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “hükümetin seçim öncesi partizanca istihdam yaptığı gerekçesiyle” basın açıklaması yaptı.

Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen KTAMS Yönetim Kurulu, “Partizanca ve Adaletsizce İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.

- “Adaletsizce, hukuksuzca, çocuklarımızın geleceğini ve umutlarını çalarak…”

KTAMS Başkanı Bengihan, basına yaptığı açıklamada, ülkede 10 binlerce gencin devlete girebilmek için sınavlara girdiği ve tüm yeterlilikleri olmasına rağmen kadro yetersizliği nedeniyle işe alınamadığını söyleyerek, UBP-DP-YDP hükümetinin “her seçim döneminde olduğu gibi”, kendi yandaşlarını hiçbir yeterliliğe bakmadan istihdam ettiğini öne sürdü.

Hükümetin, “adaletsizce haksızca hukuksuzca, çocukların geleceğini ve umutlarını çalarak” idari işlemde bulunduğunu savunan Bengihan, devlet hastanelerindeki sağlık personeli eksikliğine ve yaşanan sıkıntılara işaret etti, Maliye Bakanı’nın tekniker ve hemşire istihdamlarını 2 aydır imzalamazken, geçici işçi istihdamını imzaladığını ileri sürdü.

Bengihan, “Sizin partinizin koltuklarını garanti altına almak için yapacağınız 70 tane istihdam, bu ülkenin sağlık sisteminden, halkın sağlık hizmeti almasından daha değerlidir demek ki. Bunu halkımız görsün” dedi.

- “Sınavlara girip yeterlilik alan 10 binlerce gencimizin ne suçu var?”

“İktidar partilerinin bayrak sallayıcılarına yönelik yapılacak istihdamların” şu anki maaşlara göre aylık maliyetinin 2 milyon 100 bin TL olduğunu, temmuzda eklenecek hayat pahalılığından sonra bunun maliyetinin 1 buçuk katına çıkacağını söyleyen Bengihan, “Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalıyorsunuz, umutlarını çalıyorsunuz. Gelecek hırsısınız, halk düşmanısınız” diye konuştu.

Bengihan, “Siz seçim yasaklarını 60 günden 30 güne istihdam yapmak için mi çektiniz” diye sorarak, muhalefete de çağrıda bulundu; bu konunun üzerine gidilmesini ve hesap verilmesinin sağlanmasını talep etti.

Kamuda verimliliğin düştüğüne dair ifadelere yönelik, “Çakmak Hasan, kibrit Hüseyin’i işe alırsan tabi ki düşer” diyen Bengihan,  “Sınavlara girip yeterlilik alan gençlerimizin ne suçu var?” diye konuştu.

Bengihan, kamu kurumlarına yönelik hazırlanan İyi İdare Yasası’nda yer alan hükümleri okuyarak, hükümetin yaptığı işlemlerde  hükümlere aykırı davrandığını iddiasında bulundu ve yapılan istihdamlara ilişkin ulaştıkları bilgileri deşifre edeceklerini açıkladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: “Özel okullara/hastanelere, hiçbir konuda market muamelesi yapılamaz!”04 Mayıs 2023 Perşembe 11:37
  • DİKKAT! İskele'de uzun süreli kesinti yapılacak04 Mayıs 2023 Perşembe 11:00
  • Sterlin 25,10, dolar 19,95, euro 22,08 TL'den işlem görüyor04 Mayıs 2023 Perşembe 10:32
  • Mesajınız var... 4 Mayıs 203 Perşembe04 Mayıs 2023 Perşembe 09:45
  • Savaşan: Basın mensupları aydınlanmaya katkı yapıyor04 Mayıs 2023 Perşembe 08:33
  • ‘Ada 74’ gemisi Mersin’de düzenlenen tören ile adaya uğurlandı04 Mayıs 2023 Perşembe 08:25
  • Rahvancıoğlu: Yerli Üretimi Devam Ettirirken, Ucuz Ete Erişim Mümkün03 Mayıs 2023 Çarşamba 17:34
  • Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 8 Haziran’da yapılacak03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:50
  • Maliye Bakanı Şan’dan ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ mesajı03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:43
  • KTÖS Grevi Erteleme Kararı Aldı03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti