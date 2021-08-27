KTAMS, PCR testlerinin ücretli olmasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, PCR testlerinin ücretli olmasını eleştirerek, kararın geri alınmasını istedi.



Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin ülkeyi yönetemediği gerçeği her gün tekrarlayarak, yüzümüze tokat gibi iniyor” iddiasında bulunarak, PCR testleri ile ilgili alınan kararın bunun en son örneği olduğunu belirtti.



Bengihan, Başbakan Ersan Saner’in, aşı yaptırmayı teşvik etme gerekçesiyle aşısız kişilerin testlerinin ücretli olacağını açıkladığını, bir gün sonra ise Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla aşılı kişilerin testlerinin de ücretli olacağını duyurduğunu ifade etti.



Vakaların hızla tırmandığı ve doktorların önümüzdeki aylarda vaka artışının daha da tırmanacağı uyarısı yaptığı bir süreçte böyle bir karar alınmasının, ne bilimsel ne de ekonomik akla uygun olduğunu ifade eden Bengihan, “Açlık sınırı altındaki asgari ücretle çalışan insanlar karnını dahi doyuramazken hangi para ile test yaptırabilecek ?” sorusunu sordu.



“Tüm toplumun sağlığını göz göre göre tehlikeye atan bu akıl dışı karar derhal geri alınmalıdır” diyen Bengihan, “Konu ile ilgili olarak Başbakan’ın bir gün söylediği ile ertesi gün söylediği birbirini tutmuyor, Sağlık Bakanı tamamen farklı telden çalıyor. Devlet ciddiyeti bunun neresinde ?” diye sordu.



Pandemi nedeniyle halkın ekonomi ve sağlık açısından yaşadığı çöküş yanında, hükümetten kaynaklanan yönetememe durumunun ülkeyi hızla kaosa doğru sürüklediğini ileri süren KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.

