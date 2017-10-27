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KTAMS personel eksikliğinin giderilmesi için 5 gün süre tanıdı

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KTAMS personel eksikliğinin giderilmesi için 5 gün süre tanıdı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Çalışma Dairesi’nin Girne şubesinde, personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle bir günlük uyarı grevi uyguladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Çalışma Dairesi şubesinin bulunduğu Girne Hizmet Binası önünde basına yaptığı açıklamada, Girne’de inşaatlar haricinde 14 bin civarında işyeri bulunmasına karşın bu işyerlerini denetleyecek iki müfettiş bulunduğunu söyledi ve hükümeti konuya “duyarlılık”  göstermemekle eleştirdi.

Müfettiş istihdamı için gerekli yetkilerin alındığını ancak Kamu Hizmeti Komisyonu’nda aylardır bekletilmekte olduğunu belirten Kaptan, hükümeti öncelik gösterip istihdamları yapmamakla suçladı.

Çalışma Dairesi Girne şubesinde kadrolu memur eksikliğinin de bulunduğunu savunan Kaptan, memur eksikliği nedeniyle iyi hizmet verilememesinin yanında çalışanların sıkıntı yaşadığını söyledi.

“5 GÜN BEKLEYİP EYLEM PLANI AÇIKLAYACAĞIZ”

Personel eksikliğinin giderilmesi için 5 gün bekleyeceklerini, daha sonra eylem planlarını açıklayacaklarını kaydeden Kaptan, Çalışma Dairesi Girne şubesinde müfettiş sayısının 5, memur sayısının 5 olması gerektiğini ancak dairede iki müfettiş ve hiçbir kadrolu memur bulunmadığını, memurların görevlerini geçişi işçiler veya kamuya aktarılan eski KTHY çalışanlarının yürüttüğünü anlattı.

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