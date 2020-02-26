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KTAMS Sağlık Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak

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KTAMS Sağlık Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak
KTAMS Sağlık Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Hukuksuzluğa, Haksızlığa ve Adaletsizliğe Dur De” slogan ile başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı imzaları yarın Sağlık Bakanlığı’na iletecek ve basın açıklaması yapacak. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, imza kampanyasının, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, Nakil Kurulu’nu çalıştırmadan  “keyfi bir şekilde yaptığı” savunulan görevlendirmelerin iptal edilmesi ve kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebi ile gerçekleştirildiğini belirtti. 

Bengihan, toplanan imzalar yarın saat 09:30’da  Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletileceğini ve bakanlık önünde konu ile ilgili basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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