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KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde “hukuksuzluğa, haksızlığa ve adaletsizliğe dur de” sloganı ile eylem yaptı

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KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde “hukuksuzluğa, haksızlığa ve adaletsizliğe dur de” sloganı ile eylem yaptı
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde “hukuksuzluğa, haksızlığa ve adaletsizliğe dur de” sloganı ile eylem yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı önünde “Hukuksuzluğa, Haksızlığa Ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile eylem yaptı.

KTAMS, “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Nakil Kurulu’nu çalıştırmadan yapmış olduğu görevlendirmelerin iptal edilerek Nakil Kurulu tarafından kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması” talebi ve “Hukuksuzluğa, Haksızlığa ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile 250 hemşireden toplanan imzaları Sağlık Bakanlığı’nda kayıt altına alınması için Bakanlığının Arşiv bölümüne teslim etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bakanlık önünde konu ile ilgili basın açıklaması yaparak, yapılan yanlıştan dönülerek en kısa zamanda nakil kurulunun toplanıp nakillerin yapılmasını talep etti.

Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın keyfi nakiller yaptığını savunarak, Nakil Kurulu toplanmadan ve kriterlere bakılmadan nakil yapılmasına karşı daha önce yaptıkları basın açıklamasından bir netice çıkamadığını kaydetti.

Bakanlığın tutumundan dolayı “Hukuksuzluğa, Haksızlığa ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile imza kampanyası başlattıklarını anlatan Bengihan, kampanya sonucunda 250 hemşireden toplanan imzaları bugün Bakanlığa teslim etmek ve uyarmak üzere geldiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın "Nakil Kurulunu toplamadan ve Kamu Görevlileri Yasasına bağlı hareket etmeden nakil yaptığını, nakillerin Anayasanın eşitlik ilkesine de uygun olmadığını" iddia eden Bengihan, yasanın bu tip nakil ve görevlendirmeleri Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılmasını emrettiğini belirtti.

Sendika olarak haksızlık ve huzursuzluğa karşı seyirci kalmayacaklarını söyleyen Bengihan, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

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