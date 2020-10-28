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KTAMS, seçim öncesi istihdamları mahkemeye taşıdıklarını açıkladı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçim öncesi yaptığı istihdamları mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.
KTAMS, seçim öncesi istihdamları mahkemeye taşıdıklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçim öncesi yaptığı istihdamları mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

Yaptığı açıklamada UBP’yi partizanca istihdamlar yapmakla suçlayan Bengihan, son cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de geçici işçi adı altına “adaletsizce kamuya yüzlerce istihdam yapıldığını” öne sürerek konuyu mahkemeye taşıdıklarını ifade etti.

“Hukuki süreç devam ederken, Ulusal Birlik Partisi, karakteri gereği hukuk tanımaz tutumunu devam ettirmektedir” diyen Bengihan, “istihdamların seçim sonrasında da devam etmektedir. Ortada hükümetin olmadığı bu süreçte 25 kişilik daha geçici istihdamı yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, “Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar sendikamız bu zihniyete karşı mücadelesini yılmadan sürdürecektir” dedi.

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