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KTAMS Şehir Planlama Dairesi’nde uyarı grevi yapacak

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın Şehir Planlama Dairesi‘nde 1 saatlik protesto grevi yapacağını duyurdu
KTAMS Şehir Planlama Dairesi’nde uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın Şehir Planlama Dairesi‘nde 1 saatlik protesto grevi yapacağını duyurdu

KTAMS Başkanı Güven Bengihan‘ın yaptığı açıklamada, grevin sebebi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylanması.

Ayrıca, 11:00-12:00 saatleri arasında yapılacak protesto grevi sırasında, KTAMS Daire önünde bir basın açıklaması da yapacak.

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