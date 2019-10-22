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KTAMS sigorta affını eleştirdi ve Özersay'ın afla ilgili geçmiş sözlerini hatırlattı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetten “popülist” bir yaklaşımla af çıkarmak yerine, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin etkin tahsilat yapabilmesi için kalıcı çözümler beklediklerini kaydetti.
KTAMS sigorta affını eleştirdi ve Özersay'ın afla ilgili geçmiş sözlerini hatırlattı

Süreklilik haline gelen afların, yeni af beklentisi ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin sayısının artmasına neden olduğunu ifade eden Bengihan, bunun, yükümlülüğünü yerine getiren insanlara karşı da büyük bir haksızlık ve saygısızlık olduğunu vurguladı. 


Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin koltuklarını koruma uğruna yıllardır izledikleri popülist politikalar neticesinde ülkedeki birçok  kurumun batma noktasına geldiğini kaydetti.


Ülkeye giriş çıkışların kontrol altında olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan kayıt dışı çalışma yaşamı, gerçek kazanç üzerinden yatırım yapılmaması ve sık sık gündeme gelen aflar nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nin gelir-gider dengesinin her geçen gün kötüye gittiğini ileri süren Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 


“İnsanların gerek çalışma, gerekse emeklilik  yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bir kurum olan Sosyal Sigortalar Dairesi popülist uygulamalarla batağa sürüklenmektedir. Hükümetler yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili önlem almak yerine kurumu sürekli borçlandırarak günü kurtarma yoluna gitmektedirler.


Özersay, hükümete gelmeden önce, 21. 9.2016 tarihinde yapmış olduğu bir açıklamada ‘sigorta affının kayıt dışılığı teşvik edeceğini, sigortaları daha da bir batma noktasına getireceğini ve sorunların daha da artacağını, yatırımlarını zamanında yapan insanların sisteme küstürülecekleri endişesi taşıdığını’ belirtmesine rağmen ortağı olduğu şimdiki hükümetin 19 yıl geriye dönük af çıkarma kararına ortak olması ülkemizde siyasetin geldiği noktayı açıkça göstermektedir.”

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