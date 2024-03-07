  • BIST 8986.81
  • Altın 2205.885
  • Dolar 31.8338
  • Euro 34.7411
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

KTAMS toplanan imzaları Çalışma Bakanlığına teslim etti

» »
On binlerce kamu çalışanının İhtiyat Sandığı yönetim kurulunda temsil edilmediğini dile getiren Bengihan, İhtiyat Sandığı’nda toplanan birikimlerin döviz karşısında eridiğini de kaydetti.
KTAMS toplanan imzaları Çalışma Bakanlığına teslim etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve sendika temsilcileri, İhtiyat Sandığında temsiliyet ve iştirakçilerin yatırımlarıyla ilgili talepler hakkında başlatılan imza kampanyasında toplanan imzaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti ve basın açıklaması yaptı.

On binlerce kamu çalışanının İhtiyat Sandığı yönetim kurulunda temsil edilmediğini dile getiren Bengihan, İhtiyat Sandığı’nda toplanan birikimlerin döviz karşısında eridiğini de kaydetti.

Bu sorunlara dikkat çekmek için imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Bengihan, İhtiyat Sandığı iştirakçisi kamu ve özel sektör çalışanlarının bu kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen hiçbir adım atılmadığını dile getiren Bengihan, “Maalesef hükümet, demokratik katılımcılık noktasında başka bir örgütün orada bulunmasına sıcak bakmıyor” dedi.

Devletin İhtiyat Sandığı fonlarından 7 milyar TL’ye yakın borçlandığını, kurumun bu kadar büyük bir fona sahip olduğunu vurgulayan Bengihan öte yandan İhtiyat sandığı Yönetim Kurulunun atanmış isimlerden oluştuğunu, alanında uzman bir kadro bulunmadığını söyleyen Bengihan, banka yönetimlerinde olduğu gibi orada da finans ve ekonomi konularına hâkim isimler olmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

 

-Bine yakın imza

Kampanyaya bine yakın kişinin imza attığını dile getiren Bengihan talepleri şöyle sıraladı:

“İştirakçi yatırımlarının enflasyon karşısında erimemesi için faiz oranlarının enflasyon oranı gözetilerek artırılması.

Kamu sektöründe çalışan İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin Yönetim Kurulunda temsiliyetinin sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye gidilmesi.

İştirakçi yatırımı para birimi seçenekleri oluşturularak, Türk Lirası yanı sıra döviz seçeneğinin de eklenmesini, bu bağlamda da iştirakçilerin yatırımları için, yarısı Türk lirası yarısı döviz veya hepsi döviz olacak opsiyonların da oluşturulması.

34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 10 (3) maddesinde geçen ‘İhtiyat Sandığına en az 15 yıl yatırım yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde devir, bir defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin dörtte biri ödenir’ ibaresinin, ‘İhtiyat Sandığı’na en az 10 yıl yatırım yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde devir, iki defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin yarısı kadarı ödenir’ şeklinde yeniden düzenlenmesi.”

Konuşmasının sonunda yarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Bengihan bugünün, bu mücadele yolunca hayatını kaybeden emekçi kadınların saygıyla anılması gereken bir gün olduğuna işaret etti. Bengihan, bunun ne bir kutlama günü ne de hediye alma günü olduğunu vurguladı.

Bengihan daha sonra imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla yüzme kursu düzenliyor07 Mart 2024 Perşembe 16:07
  • Ertuğruloğlu'ndan Holguin'e mesaj07 Mart 2024 Perşembe 15:53
  • 64 yaşındaki Balcı'nın ölüm sebebi belirlenecek07 Mart 2024 Perşembe 15:44
  • KTAMS toplanan imzaları Çalışma Bakanlığına teslim etti07 Mart 2024 Perşembe 15:37
  • Avcı’dan tutuklanma iddialarına yanıt: Yasal işlem başlatılacak07 Mart 2024 Perşembe 15:20
  • KKTC'de Yasal Statüsü Olmayan 2 Kişi İkamet İzinsiz Tutuklandı07 Mart 2024 Perşembe 15:05
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 489 Sürücüye Yasal İşlem07 Mart 2024 Perşembe 14:53
  • Lukaidis: Kosova’nın tanınması Kıbrıs açısından tehlikeli bir emsal07 Mart 2024 Perşembe 13:18
  • Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta07 Mart 2024 Perşembe 13:11
  • Turgay Avcı tutuklanmadı07 Mart 2024 Perşembe 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti