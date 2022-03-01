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KTAMS: UBP-DP-YDP hükümeti çalışanların maaşlarını bile ödemekten aciz bir durumda

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bakanlıklara bağlı kurumlar (BRTK, TAK vb.), belediyeler ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşları henüz ödenmediğini açıkladı.
KTAMS: UBP-DP-YDP hükümeti çalışanların maaşlarını bile ödemekten aciz bir durumda

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bakanlıklara bağlı kurumlar (BRTK, TAK vb.), belediyeler ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşları henüz ödenmediğini açıkladı.

Güven Bengihan yazılı açıklamasında ” “İktidar Bizim İşimiz” sloganıyla sadece kendi koltuklarını korumakla meşgul olup hükümete talip olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti çalışanların maaşlarını bile ödemekten aciz bir durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“İktidar Bizim İşimiz” sloganıyla sadece kendi koltuklarını korumakla meşgul olup hükümete talip olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti çalışanların maaşlarını bile ödemekten aciz bir durumdadır.

Bakanlıklara bağlı kurumlar (BRTK, TAK vb.), belediyeler ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşları henüz ödenmemiştir.

Seçim döneminde, daha iyi bir yönetim anlayışıyla hareket edeceği ve halkın alım gücünü koruyacak tedbirler alınacağının sözünü vererek oy toplayanların, bugün çalışanların emeğinin karşılığını vermekten aciz olduğuna şahit olmaktayız.

Sendikamız bu konunun takipçisi olacağını bildirirken, çalışanların Şubat ayı maaşlarının en kısa sürede ödenmesini talep etmektedir.

 

Güven Bengihan

Başkan

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